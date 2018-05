Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Buchpreisbindung

Bielefeld (ots) - Die Kommission, die jetzt die Preisbindung fürBücher abschaffen will, besteht aus Wirtschaftstheoretikern,Juristen, Managern und Aktienbesitzern. Muss man mehr sagen? DieseLeute mögen kulturaffin im Privaten sein - beruflich können sie sichSchöngeistiges gar nicht leisten. Da zählen nurKosten-Nutzen-Rechnungen und der Shareholder Value. Das Buch aber istviel mehr als ein Industrieprodukt. Wird die Verbreitung desgeschriebenen Wortes mit ökonomischen Argumenten behindert, bleibtjede Erkenntnis flüchtig: ohne Buch kein Fortschritt. Fortschrittaber muss kommuniziert werden, die Weltbilder der Literaten ebensowie die Ergebnisse der Wissenschaft. Je mehr Buchläden (Händler!) andieser Kommunikation beteiligt sind, desto fruchtbarer derGedankenaustausch unter informierten Bürgern. Die Schweiz hat keineBuchpreisbindung. Folgenarm warum? Weil der Schweizer Buchhandel 80Prozent seines Umsatzes mit dem Buchpreisbindungsland Deutschlandmacht. Wo das nicht möglich ist, verschwinden die Buchläden. Was demKulturmenschen ein Graus ist. Dem Ökonomen müsste es ebenfalls einersein.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell