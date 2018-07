Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Berufsausbildung

Bielefeld (ots) - Alle müssen lernen - diejenigen, die einenAusbildungsplatz suchen, genauso wie die Unternehmer. Manche Schülermüssen erkennen, dass das Lernen mit dem Ende der Schulzeit nichtaufhört. Eigentlich hört die Notwendigkeit, sich weiterzubilden, nieauf. Jene mit einem schlechten Abschluss machen die leidvolleErfahrung, dass ein Mehrangebot an offenen Stellen nicht heißt, dassihnen ein Ausbildungsplatz schon sicher ist. Es ist für einenJugendlichen natürlich schmerzhaft, zu erkennen, dass er vielleichtnicht sofort im Wunschberuf starten kann. Oder dass er einenlängeren Anfahrtweg zur Lehrstelle in Kauf nehmen muss. Es sollUnternehmer geben, die erst noch lernen müssen, dass heuteausbilden muss, wer morgen erfolgreich sein will. Clevereinvestieren zudem in Personalmarketing. Die Ideen reichen vonFamilientagen, an denen sich die Firma vorstellt, bis zu Angebotenfür Fitnesskurse oder Auslandsaufenthalte. Es mag Gründe geben,mangelnde Ausbildungsreife von Bewerbern zu kritisieren. Abhilfeaber schafft, wer selbst aktiv wird und gegebenfalls nachschult.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell