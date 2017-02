Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Bekleidungsbranche

Bielefeld (ots) - Was kann die Wirtschaft vom Konsumentenerwarten? Dass er informiert ist? Heute mehr denn je.Qualitätsbewusstsein? Sicher. Fairness? Nicht von allen. Treue?Sicherlich nicht. Schon gar nicht in der Bekleidungsbranche.Mode lebt vom Wandel. Marken kommen und Marken gehen. Es brauchtschon viele vertrauensbildende Maßnahmen, damit sich Kunden binden -Frauen noch schwerer als Männer. In der Regel fällt die Entscheidungjedes Mal im Laden oder neuerdings im Internet. Schlechtes Wetter?Falsches Licht? Verkäuferfehlverhalten? Selbst wenn alles stimmt,kann immer noch der Preis daneben liegen oder das Kleidungsstück istnicht in der richtigen Größe verfügbar. Umso größer ist der Gewinn,wenn es einem Unternehmen gelingt, trotz allem eine Marke zuetablieren. Der Vorstand der Gerry Weber AG tut darum gut daran, dieStammmarke trotz Umsatzrückgangs behutsam zu modernisieren. Es nütztnichts, neue Kundinnen zu gewinnen, wenn die »alten« davon laufen.Vor allem aber ist es richtig, den Marken Raum zu geben, damit siesich eigenständig entwickeln. Gerry Weber bekommt es von der neuerworbenen Marke Hallhuber vorgeführt, dass sich Kollektionen immernoch von der allgemeinen Konjunktur absetzen können. In derVergangenheit machte dies die Marke Gerry Weber regelmäßig selbstvor. Schwieriger zu handhaben als das Auf und Ab der Mode und derModemarken sind die Herausforderungen, denen die Branche insgesamtausgesetzt ist. Die wenigsten kaufen Anzug, Rock, Hose, Hemd oderBluse, weil der Schrank leer wäre. Um Umsätze zu generieren, muss dieBranche Begehrlichkeit wecken. Die Kundin (der Kunde) muss erkennen,dass die neue Kleidung sie (ihn) attraktiver macht. Oder auch, dasssie besser schützt, zum Beispiel vor Regen oder Kälte.Die Art, wie einzelne Discounter - allen voran Primark - die Wareunters junge Volk werfen, sorgt vielleicht für einen kurzen Hype.Insgesamt aber verstärken T-Shirts, die unbenutzt oder einmalangezogen im Abfall landen, eine Haltung, nach der Bekleidung nichtswert ist.Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) erfragt regelmäßig dieKonsumneigung der Deutschen. Automobil und Tourismus stehennormalerweise oben auf der Wunschliste. Immobilien sind als Schutzgegen Verluste durch Inflation und Niedrigzins wichtiger geworden.Das Smartphone ist der Aufsteiger des vergangenen Jahrzehnts. Aberauch Möbel haben Boden gut gemacht. Und selbst für Lebensmittel sinddie Deutschen bereit, wieder mehr Geld auszugeben. Dass die Kurveausgerechnet bei Kleidung nach unten zeigt, ist für die Branche einProblem - und damit auch für die Region OWL, wo nach wie vor vielestarke Anbieter zu Hause sind. Mode muss wieder in Mode kommen. DieZukunft der Branche entscheidet sich auf dem Catwalk.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell