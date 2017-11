Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Balfour-Deklaration

Bielefeld (ots) - Jetzt sind also die Briten schuld an deraktuellen Situation der Palästinenser. Genauer: Arthur James Balfour.Das kann der so sehen, zu dessen Lieblingsbeschäftigung Vergessen undVerdrängen gehören. Die Balfour-Deklaration war eine von vielenMaßnahmen, die eine Heimstatt der Juden im Nahen Osten nach demZweiten Weltkrieg möglich machten. Es gibt da noch einigeVölkerbundentscheidungen, jüdisch-arabische Abkommen und, und, und.Außerdem berücksichtigte die Balfour-Deklaration, wie auch derUN-Teilungsplan für Palästina vom 29. November 1947, die Rechte derAraber. Dass der Teilungsplan nie so umgesetzt wurde wie geplant, hatmehrere Gründe: Krieg, Terror, zahlreiche abgelehnte israelischeAngebote an PLO und Fatah. Der Gewalt abschwören, das kam nicht inFrage. Es ist ganz einfach: So lange Fatah, Hamas und bestimmtearabische Nachbarn Israel nicht akzeptieren und Terror für einpolitisches Mittel halten, wird es keinen Frieden und keinenpalästinensischen Staat geben. Und daran sind die Briten definitivnicht schuld. Oliver KrethPressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell