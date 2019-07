Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Ausweispflicht im Freibad

Bielefeld (ots) - Schon wieder hat es in Düsseldorf Randale amBeckenrand gegeben. Die Betreiber ziehen Konsequenzen: Künftigmüssen sich Besucher ausweisen. Es ist eine traurige, aber notwendigeMaßnahme. Das Problem an Vorfällen wie jenem im Rheinbad ist dieGröße der Gruppe, die bei Streitigkeiten im (quasi-)öffentlichen Raummittlerweile jedes Mal exponentiell zunimmt. Wie ein Hundehaufen dieFliegen ziehen offen ausgetragene Meinungsverschiedenheiten imharmlosesten Fall Schaulustige, im schlimmsten Fall weitereMitmischer an. Und die Masse bietet den Schutz der Anonymität, sobalddie Sicherheitskräfte durchgreifen. Genau diesen Fluchtweg gilt esmit der Ausweispflicht zu verhindern. Das Freibad ist für viele einekleine Insel der Glückseligkeit. Ein Ersatz für den zu teuren Urlaub,ein Ziel für erste Ausflüge ohne die Eltern. Wer sich im kaltenWinter an den Sommer erinnert, der sollte an »Pommes Schranke« denkendürfen. An das Gefühl, auf dem Handtuch zu liegen und die Haut vonder Sonne trocknen zu lassen. Er sollte nicht an Angst zurückdenkenmüssen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell