Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Amokfahrt in Münster

Terror oder Amokfahrt: Für die Opfer von Münstermacht das keinen Unterschied. Zwei von ihnen wurden direkt am Tatortaus dem Leben gerissen, andere kämpfen noch immer um ihr Leben.Allesamt sind sie vollkommen unschuldig an den Umständen, die denTäter an diesem herrlichen Frühlingstag zu einem so grauenhaftenEntschluss getrieben haben mögen. Zurück bleiben Fassungslosigkeit,Wut und Trauer. Terror oder Amokfahrt: Mittlerweile wissen dieSicherheitskräfte mit solchen Ereignissen professionell umzugehen.Schnell wurden in Münster starke Einsatzkräfte zusammengezogen,Straßensperren errichtet und Notfallteams in Kliniken aktiviert.Zudem informierte die Polizei fortlaufend in den sozialen Medien überdie Lage. Das alles hat eine einerseits beruhigende, andererseitsaber auch erschreckende Routine. Terror oder Amokfahrt: Auchdiesmal gibt es politische Trittbrettfahrer, die noch während deslaufenden Einsatzes Kapital aus der Tat zu schlagen versuchten. »Wirschaffen das«: Mit diesem zynischen Zitat, das auf dieFlüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel gemünzt war, meldetesich die AfD-Politikerin Beatrix von Storch über Twitter zu Wort, alsnoch nichts, aber auch gar nichts klar war. Das war in jeder Hinsichtdaneben. Terror oder Amokfahrt: Über Gefährder, die aus vermeintlichpolitischen oder religiösen Gründen morden wollen, sammeln Polizeiund Geheimdienste mittlerweile zahlreiche Informationen - im Falledes islamistisch begründeten Terrors immer wieder erschreckende. DerFall von Münster aber wirft die Frage auf, wie der Staat mitInformationen über Menschen umgeht, die psychisch so schwer erkranktsind, dass sie zu einer Gefahr nicht nur für sich selbst, sondernauch für Dritte werden können. Der Täter von Münster war in dieserHinsicht kein Unbekannter. Haben Ärzte und Behörden den Mann richtigeingeschätzt? Auch auf diese Frage muss eine Antwort gegeben werden.Terror oder Amokfahrt: So schwer es fällt - am Ende muss der Verstanddas mulmige Bauchgefühl besiegen. Ja, es gibt ein Anschlagsrisiko.Ja, es gibt ein Risiko durch Gewalttaten. Statistisch gesehen sindbeide Risiken eher gering. Die Münsteraner haben vorgemacht, wie maneiner solchen Tat begegnet: mit bewegtem Herzen - und kühlem Kopf.