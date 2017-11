Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Alno-Pleite

Weitere Suchergebnisse zu "Alno":

Bielefeld (ots) - Das Ende beim Küchenbauer Alno mit seinerTochter Wellmann in Enger ist so bitter wie lange befürchtet. FürMisswirtschaft und Managementfehler müssen mehr als 1000 Mitarbeitermit ihrem Arbeitsplatz bezahlen. Sie sind die großen Verlierer. Ineiner seit Jahren dank des Baubooms im Inland und florierenderGeschäfte im Ausland wachsenden Branche hat Alno es nie geschafft,die Kurve zu kriegen. Dafür lastete auch ein zu hoher Schuldenbergauf dem Unternehmen.Der Versuch, sich davon zu befreien, kam spät und ging schief. DerEinstieg des umstrittenen Investors Tahoe brachte nicht die Wende.Der Streit zwischen dem langjährigen Vorstand und dem Geldgeberbelastete den strauchelnden Konzern bis zuletzt. Und er dürfte auchnoch vor Gerichten Fortsetzung finden.Weil auch die Großkunden das Vertrauen in Alno verloren haben, wardas Ende unausweichlich. Die Mitarbeiter können nur hoffen. Darauf,dass sie in der Küchenregion OWL bei den Branchenriesen einen neuenJob finden. Oder dass bei der Abwicklung doch noch ein Investor dasWellmann-Werk kauft, der - dann ohne Tarifbindung - einen Neuanfangwagt.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell