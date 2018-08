Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur AfD-Anzeige gegen das Theater Paderborn

Bielefeld (ots) - Die Paderborner Theaterintendantin KatharinaKreuzhage ist bekannt für ihre ambitionierten, stets kritischen undbisweilen auch provokanten Positionen, die sie selbstbewusst auch inihren Spielplänen und Inszenierungen vertritt. Dass sie damit jetztbei der Partei angeeckt ist, deren Spitzenvertreter selbst gern undwiederholt bedenkenlos austeilen und dabei bewusst Schrankendurchbrechen, spricht zunächst einmal für eine wirkungsvolle Taktikbei sonstiger Waffengleichheit. Auf einen groben Klotz gehört ebenein spitzer Keil. Die Intendantin hat in ihrem Spielzeitheft zurInszenierung des Max-Frisch-Klassikers »Andorra«, der das ThemaFremdenfeindlichkeit thematisiert, Parallelen zwischen der NSDAP undder AfD angedeutet. In Zeiten, in denen die extremen Nationalisten insteigender Zahl Wählerstimmen gewinnen, wachse die Bereitschaft zuantisemitischer Gewalt in der Gesellschaft. Nicht mehr, aber auchnicht weniger bringt die von der AfD angefochtene Grafik zumAusdruck. Trotzdem hat die Theaterchefin der Sache damit auch einenBärendienst erwiesen. Die so herausgeforderte und mit kalkulierterEmpörung vorgebrachte Reaktion der Partei, deren SpitzenvertreterHitler und die Nazis - und damit zwangsläufig auch den Holocaust -als einen »Vogelschiss der Geschichte« verniedlichen, verhilft derAfD zu unnötiger Aufmerksamkeit und der schwer widerlegbaren Aussage,mit den Gräueltaten der Nationalsozialisten nichts zu tun zu haben.Nicht wenige Wähler werden die Partei in dieser Frage in derOpferrolle sehen. Das allein macht die Grafik fragwürdig. DasPaderborner Theater wird darauf verweisen können, in der Skizzelediglich Fakten aufgelistet zu haben, ohne Schuldzuweisungenausgesprochen zu haben. Trotzdem werden hier natürlich unterschwelligBeziehungen hergestellt, deren Berechtigung die AfD empörtzurückweist. Katharina Kreuzhage sieht sich mit dem Verweis auf dieFreiheit der Kunst dennoch auf der sicheren Seite - ein hohes Gut,auf das sich jüngst erst der Erdogan-Kritiker Jan Böhmermann berufenkonnte. Ob diese Freiheit im konkreten Fall zu weit ausgelegt wordenist, werden nun die Juristen zu entscheiden haben.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell