Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur AfD

Bielefeld (ots) - Man muss der AfD nicht unterstellen, dass siedie Bluttat von Chemnitz für ihre Zwecke missbraucht und die Trauerum Daniel H. bloß geheuchelt ist. Wie wollte man das auchzweifelsfrei beweisen? Dass jedoch all das, was dem gewaltsamenTod des 35-Jährigen folgte, der Partei gelegen kam, dürfteunstrittig sein. Wieder steht »ihr« Thema, steht dieFlüchtlingspolitik im Mittelpunkt der Diskussionen. Wieder wirddeutlich, dass immer noch zu viel schief läuft bei Abschiebungen.Und wenn sich dazu eine Frontlinie abzeichnet zwischen Kanzleramtauf der einen sowie Bundesinnenminister undVerfassungsschutzpräsident auf der anderen Seite, muss manfeststellen: Regierung und Rechtsstaat machen eine schlechte Figurund befeuern so die Vorwürfe, die die AfD seit langem erhebt. Dasdarf aber keineswegs darüber hinwegtäuschen, dass die Parteikonsequent auf Rechtskurs steuert und sich dessen offensichtlichauch nicht mehr schämt. In Chemnitz hat Björn Höcke,Landessprecher und Fraktionschef der Thüringer AfD, ohne jedeBerührungsangst an der Seite von Pegida, Hooligans und Größen aus derNeonazi-Szene demonstriert. Und es kommt auch nicht von ungefähr,wenn Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland vor wenigen Tagenim Interview mit der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« sagt, daspolitische System müsse weg. Dass der 77-Jährige dies angeblich imZuge einer »friedlichen Revolution« herbeiführen will, belegt: DieserMann gibt den Ton und den Kurs der AfD vor. Gauland wähltseine Worte stets mit Bedacht. Von der Ankündigung »Wir werden siejagen« noch am Abend der Bundestagswahl über die Formulierung,eine Politikerin mit Migrationshintergrund »in Anatolienentsorgen« zu wollen bis zur Einschätzung, die Zeit desNationalsozialismus sei »nur ein Vogelschiss in der deutschenGeschichte« gewesen. Allesamt kalkulierte Tabubrüche, um die Grenzendes Sag- und Machbaren Stück für Stück zu verschieben. Und aus derEmpörung der politischen Gegner Kraft für die Opferrolle zuziehen, die die AfD so gern spielt. Natürlich soll der Begriff der»friedlichen Revolution« die Erinnerung der Ostdeutschen an dieFreiheitsbewegung wecken, die einst die Voraussetzung für dieWiedervereinigung schaffte. Gauland sieht die Republik undinsbesondere den Osten wieder im Aufruhr, das will er nutzen.Nicht unmöglich, dass es gelingt. Schon in Bayern und Hessen, vorallem aber im nächsten Jahr mit den Landtagswahlen in Sachsen,Brandenburg und Thüringen könnte die AfD noch eine erheblich größereBedeutung erlangen. Dabei entscheidet jeder Wähler für sich, ob erdie AfD mit seiner Stimme unterstützt. Das gilt übrigens für dieWahlkabine wie für jede Demonstration auf der Straße. Es soll aberniemand mehr behaupten, nicht zu wissen, wem er da hinterherläuft.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell