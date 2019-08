Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Abschaffung der 1. Klasse in der Bahn

Bielefeld (ots) - Die Linken rufen zum Klassenkampf im Regionalzugauf. Parteichef Bernd Riexinger schlägt die Abschaffung der 1. Klasseim Nahverkehr vor. Natürlich greift er damit tief in diePopulismus-Kiste. Aber wer schonmal an einem Freitagnachmittag miteinem überfüllten Regionalexpress vom Ruhrgebiet aus RichtungOstwestfalen gefahren ist, der weiß, wie verlockend das überschaubarbesetzte Premiumabteil sein kann. Doch ganz so einfach, wie Riexingeres rüberbringt, ist es nicht. Die Verkehrswende wird nicht daranscheitern, dass auf manchen Strecken einige Plätze unbesetzt bleiben.Viel wichtiger wäre es, den derzeitigen (und künftigen) Bahnfahrernein zuverlässiges und attraktives Nahverkehrsangebot zu machen. EinAngebot, das zum Beispiel für Pendler eine echte Alternative zurAutofahrt darstellt. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippewill im kommenden Jahr einen neuen Nahverkehrsplan beschließen. Dazuläuft derzeit eine Online-Befragung der Bevölkerung. Jeder, so dieIdee, kann Anregungen und Vorschläge machen. Es muss ja nicht gleichdie Überwindung der Klassengesellschaft auf der Schiene sein.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell