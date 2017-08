Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Abgasaffäre

Bielefeld (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), aber auchdie meisten ihrer politischen Widersacher machen es sich verdammtleicht, den Schwarzen Peter in der Abgasaffäre jetzt ausschließlichder Autoindustrie zuschieben zu wollen. Ja, die Konzerne haben massivVertrauen verspielt. Ja, sie haben ihre Kunden belogen und betrogen.Aber all das ist auch nur möglich gewesen, weil Politik und Behördenauf oberster Ebene über Jahre hinweg beide Augen zugedrückt haben.Frei nach dem Motto: Was ich nicht sehen will, sehe ich auch nicht.Regierungen in verschiedenen Konstellationen - auch unter Beteiligungder Grünen - hätten in der Vergangenheit eingreifen können. Die GroßeKoalition - und damit auch die SPD - hätte jetzt allerspätestens beimDieselgipfel einen klaren Kurs vorgeben müssen. All das ist nichtgeschehen. Auch deshalb steht die Politik voll mit in derVerantwortung. Und ihre vordringliche Aufgabe ist es, jetzt endlichdie Verunsicherung zu beseitigen, die vor allem im Zusammenhang mitden drohenden Dieselfahrverboten besteht.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell