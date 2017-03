Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum selbstbestimmten Sterben

Bielefeld (ots) - Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden,dass schwerkranken Menschen auf ihren Wunsch hin »im Ausnahmefall«ein tödliches Medikament zur Verfügung gestellt werden muss. Auchwenn die Hürden, die das Gericht davor gestellt hat, hoch sind: DasUrteil geht weit über das hinaus, was die Politik todkranken Menschenin Deutschland bisher zugesteht. Und das ist gut so.Sicher, es ist segensreich, dass Palliativmediziner und HospizeTodkranke begleiten. Zur Realität gehört aber auch, dass es Schmerzengibt, die auch Ärzte nicht lindern können, und Krankheiten, dieBetroffene weit vor der Sterbephase als nicht mehr ertragbarempfinden. Wer hat das Recht, diese Menschen zum Weiterleiden zuzwingen?Es gibt kranke Alte, die sich in Flüsse stürzen oder vor Zügelegen, und solche, die in die Schweiz fahren und weit entfernt derHeimat aus dem Leben scheiden. Alles das ist menschenunwürdig. DasRecht auf ein selbstbestimmtes Leben schließt auch die Entscheidungüber das eigene Ende ein. Und das sollte der Staat menschenwürdigermöglichen. Christian AlthoffPressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell