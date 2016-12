Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum russischen Staatsdoping

Bielefeld (ots) - Was ist denn da los? Erst räumt die Leiterinder russischen Anti-Doping-Behörde eine Vertuschung systematischenDopings ein, dann kommt der Sportminister und erklärt: stimmt allesnicht, alles aus dem Zusammenhang gerissen. Und schließlich rudertdie Funktionärin willfährig zurück.Doch ganz egal, wer gestern was in Moskau behaupten durfte: Esscheint Bewegung zu kommen in die Angelegenheit rund um das russischeStaatsdoping. Dass immer mehr Sportfachverbände den Russen die RoteKarte zeigen, ihnen internationale Wettkämpfe entziehen oder dieAthleten von Meisterschaften ausschließen, kann Wladimir Putin nichtgefallen. Er möchte, dass seine Sportnation Medaillen sammelt undnicht geächtet zuschauen muss. Deshalb könnte aus dem taktischen Hinund Her von gestern schon morgen eine »offizielle« Strategie derSchadensbegrenzung werden - frei nach dem Motto: Doping ja,Staatsdoping nein, und der Chef hat von alledem nichts gewusst.Die Erwartung dürfte sein, auf diese Weise weitere peinlicheUntersuchungen und drakonische Strafen zu verhindern. Hoffentlichaber geht dieses Kalkül nicht auf.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell