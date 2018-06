Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum neuen NRW-Polizeigesetz

Bielefeld (ots) - Nach den Terroranschlägen von Ansbach undWürzburg sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel 2016: »Wir dürfen unsdie Art, wie wir leben, nicht kaputtmachen lassen.« Genau dasgeschieht aber gerade. Die Bundesländer wetzen ihre Polizeigesetze.Angepriesen werden die Eingriffe in unsere Grundrechte alsTerrorbekämpfung. Tatsächlich aber steht in den Entwürfen, dass dieWeiterungen nicht nur für terroristische Gefährder gelten. Man mageinwenden, dass alles, was der Verbrechensbekämpfung dient, gut ist.Das Problem ist nur: Die neuen Gesetze, wie auch das für NRW,erlauben der Polizei schwere Grundrechtseingriffe in einem Stadium,in dem noch kein Verbrechen passiert ist. Der Satz, dass jeder alsunschuldig gilt, solange er nicht verurteilt ist, droht zu einemLippenbekenntnis des Rechtsstaats zu verkommen. Wenn die CDU mitder FDP, die sich gerne als Bürgerrechtspartei bezeichnet, ihrVorhaben im nordrhein-westfälischen Landtag durchsetzt, darf diePolizei Menschen verbieten, die Stadt zu verlassen. Sie darf denKontakt von Menschen untereinander unterbinden, sie kann das Tragenvon Fußfesseln veranlassen und Menschen bis zu vier Wocheneinsperren. Das alles zwar nur mit Zustimmung eines Amtsrichters,doch dieser Richtervorbehalt hat sich schon oft als Feigenblatterwiesen. Die Justiz ist so überlastet, dass nicht jederErmittlungsrichter in Aktenbände eintauchen kann, um zu klären, obder Antrag der Polizei wirklich begründet ist - zumal der Begriffder »drohenden Gefahr«, den NRW mit seinem neuen Polizeigesetzeinführt, sehr viel Interpretationsspielraum lässt. Den Feldzug derLänder gegen die Grundrechte führt Bayern an, das Polizisten sogardie Onlinedurchsuchung von Computern erlaubt. Soweit geht NRW nicht,aber das macht die Düsseldorfer Pläne nicht viel besser. AnfangMai erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), die Zahl derin Deutschland bekanntgewordenen Straftaten sei mit 5,76 Millionendie niedrigste seit 1992. Und die Gefahr, Opfer einer Straftat zuwerden, sei so gering wie seit 30 Jahren nicht. Warum also jetzt derSchwenk in Richtung Überwachungsstaat? Selbst Sicherheitsexpertengeben zu, dass keine der geplanten Verschärfungen den TerroristenAnis Amri zwingend von seiner Tat in Berlin abgehalten hätte. 33Menschen tötete die Rote Armee Fraktion bis 1993. Und beim bisherschlimmsten Terroranschlag in Deutschland brachte 1980 ein Neonaziauf dem Oktoberfest zwölf Menschen um und verletzte 211. Dieseund andere Krisen hat die Bundesrepublik überstanden, ohne diePolizeigesetze so zu verschärfen, wie es die Länder jetzt tun. EinJahr vor dem 70. Geburtstag der Republik ist das kein gutes Zeichen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell