Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum früheren VW-Chef Martin Winterkorn

Bielefeld (ots) - Und läuft und läuft und läuft... warb VW einstfür sein erfolgreichstes Modell, den Käfer. Heute laufen zwar dieAbsatzzahlen des Wolfsburger Konzerns. Doch bei der Aufarbeitung desDiesel-Abgasskandals stockt der Motor immer wieder. Vielleicht liegtes daran, dass kein Sprit im Tank ist. Oder, schlimmer noch, jemandzieht permanent den Zündschlüssel ab. Jedenfalls kann man vomAufsichtsrat des Konzerns nicht viel mehr sagen, als dass er prüftund prüft und prüft... Kaum schneller kommen die juristische und diepolitische Aufarbeitung voran. Sicher, hin und wieder wird gemeldet,dass irgendwo bei einem Konzernmanager eine Razzia stattgefunden hat.Dabei geht die Wahrscheinlichkeit, dass zweieinhalb Jahre nach Beginndes Skandals noch irgendwelche Hinweise in Akten oder Computerdateiengefunden werden, allmählich gegen Null. Den Politikern kann manimmerhin zugute halten, dass sie über Volkswagen hinaus dieArbeitsplätze in der für Deutschland wichtigen Automobilindustrieschützen wollen. Doch diese sind mittelfristig weniger durch Straf-und Schadensersatzforderungen gefährdet als durch weltweiteUmwälzungen im Mobilitätssektor sowie durch den sich abzeichnendenVerlust des Autos als Statussymbol Nummer 1. Zugleich schädigt derAbwehrwall um Volkswagen den Ruf der deutschen Wirtschaft insgesamt.Was den früheren VW-Chef und lange Jahre bestverdienenden Dax-ManagerMartin Winterkorn betrifft, so wachsen die Zweifel, ob seineBehauptung stimmt, er sei nicht über die Schummelsoftware informiertgewesen. War er es aber und kann das dem 70-Jährigen vor Gerichtnachgewiesen werden, dann stehen ihm auch ohne Auslieferung an dieUS-Justiz schwierige Jahre bevor. Für Mitleid ist indessen keinGrund. Winterkorn kassiert vom Konzern, der unter seiner Führung indie Krise geriet, eine Rente von - täglich! - 3100 Euro. Mit dem Geldkönnte - täglich - ein Dieselfahrzeug nachgerüstet werden. Managerkönnen für grobes Fehlverhalten heute zur Verantwortung gezogenwerden. Thomas Middelhoff saß zu Recht eineinhalb Jahre im Gefängnis.Er würde vermutlich die Welt nicht verstehen, wenn Winterkorn ohneeinen Prozess davonkäme.