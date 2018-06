Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum deutschen WM-Aus

Bielefeld (ots) - Auf der Anklagebank saß Joachim Löw gar nicht,es kam ihm vielleicht so vor. Die Rechtfertigung, die derFußball-Bundestrainer vorzubringen hatte, war mit einem Untertonversehen, der nach Entschuldigung klang: Er habe nach »bestem Wissenund Gewissen« aufgestellt. Beides musste ihm also die Namen von Özilund Khedira eingeflüstert haben, die er trotz unzureichenderWM-Darbietung überraschend wieder zurück ins Spiel nahm gegenSüdkorea. Ein »Impuls« hätte das sein sollen, sagte derDFB-Chefcoach, von seinem Instinkt ist Löw in diesem Fall leiderverlassen worden.Nun bleibt der Schwarzwälder immer noch der Weltmeistertrainer von2014. 2018 ist er allerdings ein Trainer, der nicht einmal mehr dieVorrunde überstand. Einen Waschgang, der diesen Fleck von der Westebeseitigt, gibt es nicht. So was bleibt. Der Deutsche Fußball-Bundwird Löw nicht vom Hof jagen deswegen, und ob er sich selbstentlässt, weiß der 58-Jährige, der erst 46 war, als er anfing, sokurz nach dem Desaster auch noch nicht so genau.Einige seiner Entscheidungen sind zu hinterfragen, mit derNibelungentreue zu seinen behäbigen Weltmeistern machte Löw inRussland gemessen am Confed Cup vor einem Jahr einen Schritt zurück.Legte die siegreiche und motivierte Alternativformation damals dieAbsicht zur Runderneuerung nah, so stellt sich das nun anders dar.Löw wollte das Vermögen der amtierenden Champions-Generationoffenkundig ein letztes Mal ausreizen, es ging grandios schief. Vomhohen Ross sind sie gefallen.Mit dem von schlaffer Körpersprache kongenial unterstütztenBaldrian-Fußball war ein Weiterkommen schlechterdings unmöglich,zumal der typische Reflex der vermeintlich Kleinen, Angst vor demTitelverteidiger zu haben, schlicht nicht mehr vorhanden ist.Zwischendurch wollte Löw zeigen, dass er in sich ruht und die Dingesich schon richten lassen, da posierte er an einem Laternenpfahl inSotschi, und die Fotografen schossen ihn nur allzu bereitwillig abbei dieser gestelzten Geste. Den Gegenentwurf gab's dann später, alsein hibbeliger Bundestrainer hypernervös an der Seitenlinieherumfuchtelte. Geholfen hat es nicht. Und nun? Soll er bleiben? MussLöw weg? So einfach ist das nicht, es schwimmen kaum Fische imKandidaten-Pool. Wichtigste Frage daher: Hätte er überhaupt dieInspiration und das Interesse, den Job sozusagen noch einmal neu zubeginnen?Auch das Verhältnis zum Team-Manager Oliver Bierhoff spielt eineRolle. Der Quartier-Zwist Watutinki vs. Sotschi (zugespitzt: Karoeinfach gegen Fünf Sterne) ist zu nennen, wobei es natürlich komplettlächerlich wäre, den spröden Sportschulencharme verantwortlich zumachen für das Dahinscheiden. Die - zugegeben subjektive -Beobachtung ist, dass dieser ausschließlich selbst eingebrockte undvon Störfeuern wie der Erdogan-Gündogan-Özil-Entgleisung mitheraufbeschworene K.o. wenig bis gar kein Mitgefühl auslöst.Das liegt auch daran, dass die Nationalmannschaft längst über derBasis schwebt und sich als trendy Lifestyle-Einrichtung anbiedert.Slogans wie »Best never rest«, das erst recht unsägliche #zsmmn oderdas bewusst kommerziell komponierte »Fanclub der Nationalmannschaftpowered by CocaCola« lösen das Team immer noch weiter vomTraditionellen und deuten an, dass die Marketing-Maschine auf weithöherer Drehzahl läuft als der gerade entthronte Weltmeister.Aber bitte: Deutschland hat wirklich andere Sorgen im Augenblick,und mehr als Fußball ist es dann auch wieder nicht.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell