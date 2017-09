Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum bevorstehenden TV-Duell

Bielefeld (ots) - Eine Bundestagswahl entschieden hat vermutlichnoch kein einziges TV-Duell. An diesem Sonntag wird es allerVoraussicht nach nicht viel anders sein. Angela Merkel gegen MartinSchulz in einem Live-Format vor etwa 20 Millionen Zuschauern - daseinzige direkte Aufeinandertreffen verspricht zwar ganz zwangsläufigSpannung und Brisanz. Aber realistisch betrachtet sollte man vom»ganz großen« Fernsehduell zur besten Krimi-Zeit nicht zu vielerwarten. Angela Merkel ist noch aus keinem ihrer drei TV-Duelle alsklare Siegerin hervorgegangen. Dennoch wurde sie später immerKanzlerin. Neu ist diesmal: Merkel und die Union haben vor demSchlagabtausch laut Umfragen einen komfortablen Vorsprung von etwa 15Prozent gegenüber Schulz und seiner SPD. Merkels Vorteil ist auchihre Erfahrung. Derartige Fernsehformate sind zwar so gar nicht ihreSache und erst recht nicht ihre Stärke, aber zuletzt, beispielsweisebei der 80-minütigen Sommerpressekonferenz mit mehr als 200Journalisten in Berlin, hat sie bewiesen, dass sie mit Ruhe,Fachkompetenz und sogar Wortwitz überzeugen kann. Martin Schulz mussMerkel direkt angreifen, heißt es immer. Ja, wirklich? Nein, stimmtgar nicht. Mit der direkten Konfrontation ist der Herausfordererzuletzt schon mehrfach auf die Bretter gegangen. Der Kanzlerkandidatder SPD hat Angela Merkel vor Wochen vorgeworfen, sich vorinhaltlichen Auseinandersetzungen zu drücken. Das sei ein - Zitat -»Anschlag auf die Demokratie«. Auch der Vorwurf, Merkel seiabgehoben, hat Schulz eher geschadet als genützt. Genau da liegt seinProblem. Er muss versuchen, Merkel zu stellen und ihre politischenVersäumnisse ansprechen. Aber, Vorsicht! Merkel ist sehr beliebt.Angriffe gegen sie können zum Nachteil für den Angreifer werden.Erschwerend hinzu kommt, dass Schulz ja indirekt sich selbst undseine Partei angreift, wenn er Merkel attackiert. Das meint dieGrünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt, wenn sie sagt,dass am Sonntag die Große Koalition »mit sich selbst spricht«.Zuletzt haben Beobachter Martin Schulz mehrmals sehr ungehaltenwahrgenommen. Nicht nur auf der Bühne im Wahlkampf. Sondern auch inInterviews. Üblicherweise geht es da nicht so kämpferisch zu. Wenn ernicht Kreide frisst, kann es eng werden für ihn. Die erste Frage amSonntag geht an den Herausforderer. Das kann ein Vor-, aber auch einNachteil sein. Merkel wird über die Auslosung nicht unzufrieden sein.Es passt zu ihr, lieber aus der Defensive zu kommen. Viel wichtigerfür die Kanzlerin ist, dass sie das letzte Wort hat. Was wird siesagen? Sicher nicht »Sie kennen mich« wie vor vier Jahren. Auch nicht»Wir schaffen das«. Vielleicht wird sie sagen: »Deutschland mussstark bleiben«. Wir werden sehen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell