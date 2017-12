Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Zustand der SPD

Bielefeld (ots) - Dass es am Zwischenruf des ehemaligenParteivorsitzenden lag, ist dann wohl doch eher unwahrscheinlich. DieNachricht aber ist trotzdem gut: Nur sechs Tage nimmt sich die SPDZeit für die Sondierungen mit der CDU/CSU, bevor ein Parteitag am 21.Januar entscheiden soll, ob es zu Koalitionsverhandlungen kommt.Sigmar Gabriel indes bleibt ein Phänomen. Mit seinem Gastbeitrag»Sehnsucht nach Heimat« im Magazin »Der Spiegel« hat er MartinSchulz, Andrea Nahles und Co. ordentlich unter Druck gesetzt. Dennder Noch-Außenminister schreibt, es sei »für die Frage des Überlebensder Sozialdemokratie in diesem Land relativ egal, ob wir in dieRegierung gehen oder nicht«. Und weiter: »Ich bin der Überzeugung,dass die Krise der deutschen Sozialdemokratie weniger etwas mit einemRegierungsbündnis mit den Konservativen in Deutschland zu tun hat alsmit völlig veränderten Rahmenbedingungen für sozialdemokratischePolitik.« Endlich, möchte man rufen, endlich sagt es einer! Endlichtritt einer der unter Sozialdemokraten weit verbreitetenAutosuggestion entgegen, wonach Angela Merkel quasi allein für dendrohenden Untergang der SPD verantwortlich sei. Welch eine Überhöhungder Kanzlerin! Und welch ein Armutszeugnis für die älteste deutschePartei, die doch den Stolz auf ihre 150-jährige Geschichte in sichtragen und diesen auch nach außen sichtbar machen müsste. Gewiss darfman fragen, warum Gabriel seine Weisheit nicht unters Parteivolkgebracht hat, als er SPD-Chef war. Sieben lange Jahre hatte er Zeitdazu. Nun ist allein der Zeitpunkt der Veröffentlichung eineProvokation. Und zweifelsohne dürfte sein Plädoyer auch eines ineigener Sache sein. Ist es doch ein offenes Geheimnis, dass der Mannzu gern Minister bliebe - in welcher Ressortzuständigkeit auch immer.Doch wird eine Aussage nicht allein deshalb unwahr, weil sie vonSigmar Gabriel stammt. Und auch wenn vieles in seinem Beitrag»holzschnittartig und provokativ« ist, wie er einräumt, bleibt seinImpuls lohnenswert. Der Impuls, der lautet: Genossen, schaut nachvorn und nicht nur zurück! »Nach vorn schauen« aber verlangt mehr alseine Antwort auf die Frage, was man in möglichenKoalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU durchsetzen kann. Das genauist ja der Trugschluss, dem die Sozialdemokraten schon in denzurückliegenden beiden Großen Koalitionen erlegen sind. Sie habenviel, beinahe alles durchgesetzt und sind dennoch nicht vom Wählerbelohnt worden. Warum? Weil die SPD immer bloß die Gegenwartverwaltet hat. Ihre alte Stärke jedoch wird die SPD nie wiedergewinnen, weil sich ihre alten Milieus längst aufgelöst haben. EinPhänomen, das nicht auf Deutschland beschränkt ist, wie Gabrielebenfalls sehr richtig bemerkt. Neue Stärke kann die Partei nur auseiner konsequenten Zukunftsorientierung gewinnen. Einem Feldübrigens, in dem die Merkel-Union eine dramatisch offene Flankebietet. Aber kann und will die SPD diese auch nutzen? Das ist dieFrage - und nicht, welche Rolle Sigmar Gabriel dabei spielt.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell