Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Weltklima

Schmelzende Polkappen, mehr Stürme und Zonenmit ungewohnter Trockenheit: Man muss die Augen schon sehr festverschließen, um die dramatischen Anzeichen des Klimawandels zuübersehen. Dass sich in diesen Tagen die Veröffentlichtungen vonStudien zu den Ursachen und Auswirkungen der Erderwärmung häufen, istkein Zufall. Nächste Woche beginnt der nächste Weltklimagipfel. Dasollen schnell noch möglichst viele Argumente für möglichstweitreichende Abkommen auf den Tisch. Ob es so kommt, ist ungewiss.US-Präsident Donald Trump ist das Klima ziemlich schnuppe, auch wennHurrikan um Hurrikan die US-Küste heimsucht. Frankreichs PräsidentEmmanuel Macron zieht sich den Zorn der »Gelbwesten« wegen derÖko-Steuer auf Benzin und Diesel zu. Und die gastgebenden Polenwollen ihre Kohleförderung ebenso wenig opfern wie dieBraunkohlekumpel in der Lausitz. Den großen Wurf wird es inKattowitz also nicht geben, vielleicht aber erneut ein paar kleineSchritte. Mehr ist angesichts des politischen Weltklimas kaum zuerwarten.