Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Wahlkampf 2017

Bielefeld (ots) - Zehn Prozentpunkte plus in 14 Tagen: Der Trendist momentan ein Genosse. Auch dieses Wochenende dürfte der SPDgehören. Wenn die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel amSonntag Frank-Walter Steinmeier zur Wahl als Bundespräsidentgratulieren muss, wird das Selbstbewusstsein von Martin Schulz undden Seinen weiter steigen. Zu Recht - feiern die Sozialdemokratendoch einen Coup, der angesichts der Mehrheitsverhältnisse in derBundesversammlung einigermaßen spektakulär anmutet. Noch von einemgewissen Sigmar Gabriel eingefädelt, entfaltet das Geschehen nun eineganz besondere Wucht. Kommt da etwa der Schulzzug ins Rollen? ImLager der Sozialdemokraten jedenfalls dürfte sich so mancherwünschen, dass die Bundestagswahl in sieben Wochen und nicht erst insieben Monaten stattfinden möge. Zwar werden Wahlen nicht vonDemoskopen entschieden, aber der Aufschwung der SPD bleibt trotzdembemerkenswert. Hoffnungsträger Schulz hat etwas hervorgeholt, wasseiner Partei zuletzt komplett abhanden gekommen schien. Die SPDglaubt offenkundig wieder an sich selbst. Die Frage ist, ob dieserGlaube konserviert und zu einem für die Wähler stimmigenGesamtkonzept ausgebaut werden kann - oder ob er verpufft, wie daseinst 2013 bei Kanzlerkandidat Peer Steinbrück sehr schnell der Fallwar. Fakt ist: Erstmals seit langem wieder verspüren dieSozialdemokraten Aufwind auf Bundesebene. Welch ein Kontrast zurMühe, mit der sich CDU und CSU jüngst zum gemeinsamen Aufbruchquälten! Man sollte die Bedeutung dieser Bilder nicht unterschätzen.Nicht ohne Grund heißt es: Vertrauen ist der Anfang von allem. Undauf das Personal kam es in der Politik schon immer an. Umsoverständlicher also, dass sich die SPD an Schulz berauscht. Nochkommt ihr Spitzenmann sogar dann glimpflich davon, wenn sein Mantravon der sozialen Gerechtigkeit auf die Wirklichkeit trifft. DieseWoche hatte Schulz gleich doppelt Glück. Zum einen beim unverschämthohen Millionengehalt für die VW-Vorstandsfrau mit SPD-ParteibuchChristine Hohmann-Dennhardt. Und zum anderen beim Streit umLohnerhöhungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst derLänder: Diese werden auch von SPD-geführten Regierungen kategorischabgelehnt, obwohl ihr Kanzlerkandidat zur selben Zeit nachdrücklichLohnerhöhungen fordert - und damit, das nur ganz nebenbei, allenRegeln der Tarifautonomie widerspricht. Auf Dauer werden sich Schulzund seine Partei solche Widersprüche nicht leisten können. Trotzdemmuss man hoffen, dass der Höhenflug der SPD anhält. Nur so ist derdringend notwendige Streit um den richtigen Kurs für unser Landgarantiert. Und genau das macht eine gute Wahl aus.