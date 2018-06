Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Verfassungsschutzgesetz

Bielefeld (ots) - Gewaltbereiter Salafist und damit eine Bedrohungfür uns alle - das wird man nicht notwendigerweise erst alsJugendlicher oder Heranwachsender. Das zeigt der Fall Safia S.Die deutsch-marokkanische Schülerin war 15, als sie vor zweiJahren in Hannover einem Polizisten ein Messer in den Hals rammte -nach Absprache mit dem »IS«, wie der Bundesgerichtshof im Aprilfeststellte.Safia S. war nicht über Nacht zur Terroristin geworden: Schon alsSiebenjährige trat sie mit dem Prediger Pierre Vogel in einemPropagandavideo auf. Ein Kind, das radikalisiert wurde. Dass dernordrhein-westfälische Verfassungsschutz keine Akten über solcheKinder führen darf, ist ein Witz. Denn Safia S. ist kein Einzelfall:Aus den früheren Kampfgebieten des »IS« kehren immer mehr deutscheSalafisten mit Kindern zurück, die radikalisiert sind, die vielleichtsogar selbst schon Verbrechen begangen haben.Nordrhein-Westfalen sollte schnell sein Verfassungsschutzgesetzändern, um auch solche Kinder auf dem Schirm zu haben - zurTerrorabwehr, aber auch, um diese Kinder nach Möglichkeit in einnormales Leben zurückzuführen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell