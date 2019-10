Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Verbot von Ölheizungen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Bielefeld (ots) - Dass Deutschland viel mehr als bisher machenmuss, um seine ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen, das wisseninzwischen wohl die meisten Menschen im Land. Gerade der Ausstoßdes klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) soll massiv eingeschränktwerden. Doch wie? Darum wird seit langem gerungen und gestritten.Die Sache ist knifflig. Die Politik will weder den Menschen zuviel (Geld) abverlangen noch sich mit mächtigen Industrieverbändenanlegen. Schließlich geht es immer auch um Arbeitsplätze. Und sokommen im politischen Alltag Kompromisse zustande, die bei vielenMenschen für Frust sorgen. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett nebeneinem Gesetzentwurf zum neuen CO2-Preis auch ein Einbauverbot fürneue Ölheizungen (mit einigen Ausnahmen) ab 2026 beschlossen. Dieumweltpolitische Tragweite des Beschlusses dürfte indesüberschaubar sein. So liegt der Anteil an Ölheizungen in Neubautenheute bei unter einem Prozent! Ein großer Wurf sieht anders aus. Unddoch ist die Ölheizung neben dem Dieselmotor der neue Buhmann derNation. Dabei hat die Politik vorgesorgt: Wer seine alte Ölheizungdurch ein klimafreundlicheres Modell ersetzen lässt, soll eineAustauschprämie bekommen. Das dürfte die Hausbesitzer erfreuen, dieohnehin eine neue Anlage kaufen wollten. Natürlich ist es gut, wennjede Möglichkeit einer CO2-Einsparung genutzt wird - und dazu gehörteben auch das Heizen. Doch die Frage ist: Bringt das Verbot vonÖlheizungen in sieben Jahren Deutschland auf dem Weg in einebessere Klimazukunft schnell genug voran? Kaum. Die möglichenEinspareffekte werden den selbst gesteckten Ziele jedenfalls nichtgerecht. Derzeit werden im Jahr rund 600.000 alte Öl- undGasheizungen ausgetauscht. Rechnerisch ergibt sich eineEmissionsminderung von 1,5 bis 2,0 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.Zu wenig, um die CO2-Emissionen im Gebäudesektor von heute 119Millionen auf 72 Millionen Tonnen im Jahr 2030 zu drücken. Dasderzeitige Tempo bei der Modernisierung reicht nicht ansatzweise.Das heißt: Es müssten mehr als doppelt so viele Heizanlagen gegenneuere getauscht werden. Neben alten Ölheizungen sollte auch derAustausch alter Gasheizungen gefördert werden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell