Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Verbot tödlicher Arzneimittel

Bielefeld (ots) - Darf man sich das Leben nehmen, wenn man es nurnoch als Last empfindet? Wenn der Krebs einen auffrisst und dasEnde absehbar ist? Wenn man merkt, dass man dement wird und nicht indiesem Zustand leben möchte? Wohl viele haben sich schon solcheFragen gestellt und für sich eine Antwort gefunden, geleitetvielleicht von religiösen, moralischen und ethischen Überlegungen,vielleicht aber auch von Erfahrungen und Erlebnissen im eigenenUmfeld. Es mag einfach sein, eine Antwort zu finden, solange dieFrage etwas beschreibt, das uns noch nicht betrifft. Ob wiraber zu unserer Antwort noch stehen, wenn wir irgendwann selbsttodkrank sind, wenn das Abstrakte real wird - das vermag niemand zusagen. Die Entscheidung an der Schwelle zwischen Leben und Tod - sieist etwas so Persönliches und Individuelles, dass es sichverbietet, allen Menschen eine einzige Antwort als dieallgemeingültige vorzuschreiben. Egal, wie sie lautet. DieBundesverwaltungsrichter wussten, was sie taten, als sie 2017entschieden, der Staat dürfe schwerkranken Menschen in extremenAusnahmesituationen den Zugang zu Medikamenten für eine Selbsttötungnicht verwehren. Und sie haben mit ihrem Urteil weder Schleusengeöffnet noch Dämme eingerissen: Nur etwa 100 Menschen haben bisheute beim Bundesinstitut für Arzneimittel beantragt, ein tödlichesMedikament kaufen zu dürfen. Und vielleicht hat manchem, der keinenAntrag gestellt hat, allein schon die Möglichkeit, es tun zu können,eine Last von der Seele genommen. Dass das von Jens Spahn (CDU)geleitete Gesundheitsministerium nun das Bundesinstitut fürArzneimittel anweist, Anträge von Kranken auf eine tödliche Dosisabzulehnen, verletzt die Würde und das Selbstbestimmungsrechttodkranker Menschen. Denn der Minister kann mit seiner Anordnungnicht verhindern, dass sich Kranke für den Freitod entscheiden. Weres sich leisten kann, fährt in die Schweiz und schläft dort sanftein. Wer das Geld nicht hat, stürzt sich vielleicht von einer Brückeoder vor einen Zug - wenn er denn nicht ans Bett gefesselt ist. WillMinister Spahn das? Natürlich ist es erstrebenswert, dass sich keinKranker das Leben nimmt, sondern vielleicht in einem Hospiz bis zumTod gepflegt wird. Oder auf einer Palliativstation schmerzfrei aufden Tod wartet, vielleicht in einem künstlichen Schlaf mit Hilfeder palliativen Sedierung. Aber auch dazu kann man niemanden zwingen.Der Staat muss akzeptieren, dass für manche Menschen auch dieEntscheidung über ihre Todesstunde zu einem selbstbestimmten Lebengehört. Er sollte deshalb ein Modell finden, dass die Umsetzungdieses Willens ermöglicht, das aber auch Hürden aufstellt, umKurzschlusshandlungen zu verhindern. Bloße Verbote helfenjedenfalls nicht.