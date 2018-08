Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Urteil zur Hofabgabe

Bielefeld (ots) - Für viele Beobachter ist die Entscheidung desBundesverfassungsgerichts ein echter Paukenschlag. Nachdem Landwirtein allen Vorinstanzen mit Klagen gegen die Koppelung derRentenzahlung an die Abgabe ihres Hofes gescheitert waren, kommt derSpruch der obersten Richter nun in der Tat überraschend. Letztlichaber ist die Entscheidung ein Sieg der Gerechtigkeit. Und einer, derden Glauben an den Rechtsstaat stärkt. Denn wer als Pflichtmitgliedjahrelang in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen muss, hat im Alterwie jeder andere auch eine Rente zu erhalten - unabhängig davon, obder landwirtschaftliche Betrieb abgegeben wird oder nicht. Für vieleBauern ist es zum Aufatmen noch zu früh. Es bleibt abzuwarten, ob derGesetzgeber die Hofabgabe-Klausel durch eine verfassungskonformeNeuregelung, die das Gericht ausdrücklich für möglich hält, rettenwill. Wollen der Gesetzgeber oder die Berufsverbände einenBetriebsübergang zu einem aus ihrer Sicht angemessenen Zeitpunktsicherstellen, sollten sie dafür aber andere Anreize oder Argumentefinden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell