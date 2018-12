Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum UN-Migrationspakt

Bielefeld (ots) - Der Streit um den in Marrakesch angenommenenUN-Migrationspakt ist ein eindrucksvolles Beispiel für verzagtePolitik und mangelhafte Kommunikation. Erst als Nationalistenweltweit gegen den Pakt polemisierten und Ängste schürten, haben sichBundesregierung und Parlament zu einem offensiveren Umgang mit demAbkommen entschlossen. Da aber war der Ton für viele bereits gesetzt- und der Tenor lautete: »Dieser Pakt öffnet der Massenmigration Torund Tür und beraubt uns unserer Souveränität.« Auch die erstenAntworten fielen merkwürdig defensiv aus. Oft hieß es, dass derUN-Migrationspakt »nicht verbindlich« sei. Das allerdings passte kaumzu der im gleichen Atemzug geäußerten Einschätzung, mit diesemAbkommen gelinge ein internationaler Durchbruch und deshalb sei eswichtig, dass Deutschland mitmache. Fast folgerichtig konnten sichbis heute nicht alle Vorbehalte ausräumen lassen - trotz inzwischenzahlreicher öffentlicher Diskussionen und dem mit großer Mehrheitgefassten Beschluss des Bundestages. Deswegen ist es gut, dassBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) selbst nach Marokko geflogen ist,um noch einmal die Bedeutung des Abkommens zu betonen, das ohneZweifel im deutschen Interesse liegt. Vor allem, weil es illegalerMigration den Kampf ansagt. Zudem verpflichtet uns die Einigung aufStandards im Umgang mit Migranten zu nichts, zu dem sich Deutschlandnicht längst schon verpflichtet hätte. Das sieht bei vielen anderenLändern ganz anders aus. Auch die Sicherung unserer territorialenHoheit wird durch den Pakt keineswegs in Frage gestellt. Ohnehin gehtes in der Debatte weniger um die 23 Einzelziele desUN-Migrationspakts als um eine grundsätzliche Frage. Die lautet:Bemüht sich die Staatengemeinschaft weiter darum, die globalen Fragenin internationalen Abkommen zu lösen oder lässt sie es bleiben?Zusammenarbeit oder Egoismus, Multilateralismus oder Nationalismus -das ist der wahre Kern dieses Streits. Noch ist eine Mehrheit derStaaten überzeugt, dass sich die Welt nur gemeinsam besser machenlässt - auch wenn die Schritte dabei oft klein und immer mühevollsind. Erst recht, da es auch über das Thema Migration hinaus eineVielzahl an Herausforderungen gibt, ob es der Klimaschutz, derweltweite Kampf gegen den Hunger oder der Einsatz für mehr Bildungund Gleichberechtigung ist. Deshalb ist allerdings auch klar: DieNationalisten werden keine Ruhe geben. Ihre nächste Kampagne dürftesich wohl gegen den UN-Flüchtlingspakt richten. Die Kanzlerin, ihreRegierung und die sie tragenden Parteien wären also gut beraten, dannselbst die Debatte zu befeuern, um nicht wieder wie Getriebene zuwirken. Denn das wirkt nicht nur wenig souverän - es wecktverständlicherweise auch Misstrauen.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell