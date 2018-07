Bielefeld (ots) - Rund zehn Millionen Euro: So einen »Notgroschen«wünscht man sich gerne auch für sich. Aber als ehemaliger Chef desneben Toyota weltweit größten Automobilherstellers lebt MartinWinterkorn natürlich in anderen Dimensionen. Nun wird gegenWinterkorn schon wegen seiner vermuteten Mitverantwortung für dieAbgasmanipulationen an den Diesel-Fahrzeugen des Konzerns und wegenzu später Information der Aktionäre ermittelt. Trotzdem und trotz derhohen Summe, die er möglicherweise am Fiskus vorbei in die Schweiztransferiert hat, gilt für den Ex-Konzernchef das Gleiche wie fürjeden kleinen Ladendieb: Solange die Steuerhinterziehung nichtzweifelsfrei bewiesen und kein Urteil gefällt ist, gilt er nur alsverdächtig. Fast möchte man einwenden: So naiv kann Winterkorn garnicht gewesen sein, dass er glauben konnte, ein solcherMillionen-Transfer würde nicht irgendwann aufgrund beschlagnahmterPapiere oder dem Kauf einer Bank-CD auf dem Tisch der Fahnder landen.Doch auch dass er so naiv nicht gewesen sein kann, ist - bis zumBeweis - nur Vermutung.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell