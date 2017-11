Bielefeld (ots) - Zivilprozesse an bestimmten Gerichten inNordrhein-Westfalen künftig auf Englisch anzubieten - diese Ideedes Landesjustizministers Peter Biesenbach (CDU) ist bedenklich. Ja,sogar gefährlich. Das Ministerium verweist darauf, dass es in derJustiz viele ausgewiesene Experten gibt - zum Beispiel denKartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf, der internationalAnsehen genießt. Biesenbach schwebt nun vor, dass solche GerichteProzesse auch auf Englisch anbieten, damit ausländische Unternehmenihre Klagen, in denen es oft um horrende Summen und entsprechendeGerichtsgebühren geht, in NRW ausfechten. Ein Millionengeschäftfür große Wirtschaftskanzleien. »Die Justiz als Standortfaktor« -diese Formulierung stammt aus dem Düsseldorfer Ministerium. »DieVerhandlung ist öffentlich«, heißt es im Paragraphen 169 desGerichtsverfassungsgesetzes, und dies ist ein Pfeiler unseresRechtsstaates. Auch das unterscheidet die Demokratie von derDiktatur: dass es keine Geheimprozesse gibt, dass jeder sichVerhandlungen anhören kann, dass die Entscheidungen der Richterweitgehend transparent sind. Der Öffentlichkeitsgrundsatz ist einhohes Gut, über das die Obergerichte wachen. Vergisst ein Richter zumBeispiel, nach der nichtöffentlichen Vernehmung eines Sexualopfersdie Anzeige auf dem Gerichtsflur wieder auf »öffentlich«umzuschalten, kann allein das ein Grund für eine Revision sein. Nunheißt »öffentlich« zunächst nur, dass Zuschauer ungehindert in denVerhandlungssaal dürfen. Aber der Geist dieser Vorschrift istnatürlich, dass jeder von uns miterleben kann, wie Urteilezustandekommen. Auch wenn nicht alle Zuschauer das Fachvokabular zumBeispiel eines medizinischen Sachverständigen beherrschen: Im Großenund Ganzen kann der Gang eines Prozesses doch nachvollzogen werden.Den Öffentlichkeitsgrundsatz gibt Biesenbach mit seinem Vorstoß auf.Vielleicht nicht de jure, aber de facto. Prozesse mit komplexerwirtschaftlicher Materie auf Englisch - da wird kein Zuschauer mehrkommen, und es wird nicht viele Journalisten geben, die dieÖffentlichkeit noch zuverlässig informieren können. Der Prozess wirdzum closed shop. Die Überlastung der Justiz hat bereits zurAufweichung des Mündlichkeitsgrundsatzes (nur das mündlich Erörtertedarf dem Urteil zugrundeliegen) geführt. Schriftstücke müssen nichtmehr vorgelesen werden, wenn sich die Beteiligten daraufverständigen, sie zu Hause zu lesen - die Zuschauer bleibenahnungslos. Eine weitere Einschränkung ohne Not darf es nicht geben,wenn die Justiz nicht möchte, dass das latente Misstrauen einesTeiles der Bevölkerung ihr gegenüber weiter zunimmt. »DieGerichtssprache ist deutsch«, steht im Paragraphen 184 desGerichtsverfassungsgesetzes. Gut, dass Nordrhein-Westfalen den nichtim Alleingang ändern kann.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell