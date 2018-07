Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Thema Hundekot in Städten

Bielefeld (ots) - Für gesundes Futter, ein schickes Halsband,einen schönen Napf und eine flauschige Decke geben die Hundebesitzerbereitwillig Geld aus. Für ihren Liebling ist ihnen nichts zu teuer,auch der Friseurbesuch nicht. Den Handel freut's. Aber weil der Hundnicht nur treu guckt, sondern auch was aus seinem Hintern kommt,verhält sich manches Herrchen und Frauchen der Allgemeinheitgegenüber gleichgültig. Dann sind offenbar die geringen Ausgaben fürKotbeutel schon zu viel. Die Mitbürger freut's nicht. Hundehaufen aufBürgersteigen und Spielplätzen sind ein Dauerärgernis, und dieBesitzer der Tiere haben gefälligst dafür zu sorgen, dass dieHinterlassenschaften entsorgt werden. Wer sich über Bierdosen im Parkaufregt und gleichzeitig seinen Hund auf den Bürgersteig machenlässt, sollte mal in den Spiegel gucken. Natürlich hat Deutschlandgrößere Sorgen als Hundekot, aber die Verantwortung fürs Gemeinwesenfängt im Kleinen an. Wer sich stur stellt, sollte das zu spürenbekommen. Bis zu 500 Euro Verwarngeld in Köln sind eine Menge, aberes gibt Zeitgenossen, die eine andere Sprache nicht verstehen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell