Bielefeld (ots) - Nur wenige mittelständische Unternehmen inOstwestfalen haben in den vergangenen Jahrzehnten eine so steileEntwicklung genommen wie die Paderborner Unternehmensgruppe Finke.Was ihr Inhaber aus dem einst kleinen Handel seiner Familieentwickelt hat, ist im wahrsten Sinne des Wortes »gigantisch«, wie esin der Werbung des Hauses auch immer so schön anklingt. DieUnternehmensgruppe beschäftigt am Tag des Verkaufs an dieHöffner-Gruppe mehr als 1600 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einenJahresumsatz von etwa 300 Millionen Euro. Ohne Zweifel: DerUnternehmer Wilfried Finke hat die Geschicke der Stadt Paderbornmitgeprägt - und das nicht nur als Möbel-Multi aus Leidenschaft. Erist bekanntlich auch Sportsmann, dessen Firma mit der Entwicklung desheutigen Fußball-Zweitligisten SC Paderborn untrennbar verbunden ist.Für sein Hobby ist er auch keiner politischen Auseinandersetzung -beispielsweise um den Bau und die Finanzierung des PaderbornerStadions - ausgewichen. All dies wäre dem Mentor des Profifußballs inder Stadt ohne eine gut laufende Firma im Hintergrund sicher nichtmöglich gewesen. Mit Spannung dürfte daher auch der SCP daraufschauen, ob und wie sich die Höffner-Gruppe hier einbringt. Gleichesgilt in Bezug auf die Stadt und beispielsweise auch dieWerbegemeinschaft. Es wäre Höffner zu wünschen, sich genausoeinzubringen, wie es Finke immer getan hat. Das Unternehmen ist nunverkauft. Wahrscheinlich werden die Schilder an den Möbelhäusern baldgegen Höffner-Schriftzüge ausgetauscht. Doch ihren Platz in derStadtgeschichte haben der 67-Jährige und seine Firma auch ohneSchilder sicher. Beim SC Paderborn hat Finke auch in bitterer Zeitzu seinem Verein gestanden. Kurz vor der Vereinsinsolvenz kam FinkesRücktritt vom Rücktritt - und schließlich der Wiederaufstieg in die2. Bundesliga. Erst als alle Fans jubelten, ging er als Präsidentvon Bord. Auch als Unternehmer war der Zeitpunkt seines Ausstiegssicher mit Bedacht gewählt. In der Möbelbranche geht es derzeitordentlich zur Sache. Es tobt eine Preis- und Rabattschlacht.Möbelhändler, die keinen eigenen E-Shop haben, laufen früher oderspäter der Konkurrenz hinterher. Dem Paderborner Möbelgiganten fehltein solcher Shop. Wilfried Finke hat das erkannt und zuletzt nochInvestitionen in diesem Segment angekündigt. Doch plötzlich gingalles schnell. So schnell, dass selbst engste Mitarbeiter nichtsgewusst haben. Die Hintergründe sind Spekulation. Wilfried Finke istimmer für eine Überraschung gut. Die Höffner-Gruppe aus Berlin mussnun zeigen, dass sie dem Anspruch der Kunden an ein regionalverwurzeltes Unternehmen gerecht werden kann. Ein erster Schrittwäre, beim sicher anstehenden Abbau von Arbeitsplätzen mit Augenmaßzu handeln.