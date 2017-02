Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Thema EKD beim Papst

Bielefeld (ots) - Für Martin Luther war der Papst mal »Lügenmaul«,mal »ein höllisch Vater«. Auf der Gegenseite beschimpfte DompredigerGerhardus Rödeken hunderte Anhänger der neuen Lehre in Paderborn: »Dagehen sie hin gen Schlangen, den Teufel zu empfangen«. Gottlob istdie von Historikern »Grobianismus« genannte Hetze überwunden. Einhalbes Jahrtausend nach Luthers Thesenanschlag sind Eiferertum undStreiterei Geschichte. Christen beider großen Kirchen feiern, betenund rücken in den kleiner gewordenen Gemeinden zusammen. Kirchentagezeigen: Spaltung, Religionskriege und Kirchenkampf sind vergessen.Die Basis denkt schon lange so. Auch die Kirchenleitungen habeninzwischen zu »versöhnter Verschiedenheit« und einem herzlichenMiteinander gefunden. Heute wird die Spitze der Evangelischen Kirchevon Deutschland (EKD) in Rom mit Papst Franziskus in einer Atmosphäregegenseitiger Wertschätzung zusammentreffen. Es wird einer derHöhepunkte des Reformationsjubiläums (evangelisch) beziehungsweiseReformationsgedenkens (katholisch) werden. Schon wird spekuliert, obFranziskus Ende Oktober ins Flugzeug steigt, um am 500.Reformationstag in Deutschland Zeichen zu setzen. DerEKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm und seineStellvertreterin Präses Annette Kurschus setzen große Hoffnungen indie Begegnung - und auf Bewegung auf katholischer Seite. Beobachtersprechen übereuphorisch von einem Meilenstein für die Ökumene.Dennoch wird es keine Wiedervereinigung - etwa nach deutsch-deutschemMuster - geben. Das politische Zusammenführen eines vier Jahrzehntegetrennten Volkes war 1989 schwer genug. Eine religiöseWiederverheiratung aller Gläubigen und ihrer beiden Amtskirchenist nahezu unmöglich. Die weltweite Religionsgeschichte ist voll vonKirchenspaltungen, das Gegenteil die absolute Ausnahme. Machen wiruns nichts vor: Lehrsätze sind immer fundamental und schließen jedeandere Lesart aus. Da kann es nur friedliche Koexistenz geben, mehrnicht. Gerade wegen der Unmöglichkeit sind die Ereignisse imReformationsjahr so ermutigend. Schon Mitte Januar hatte der Papstgegenüber Präses Kurschus erklärt, auch er wolle im Geist desgemeinsamen Reformationsgedenkens mehr auf das schauen, wasverbindet, »als auf das, was uns trennt«. Er appellierte an die EKDund wohl auch an die Deutsche Bischofskonferenz: »Lasst uns unserenWeg gemeinsam fortsetzen, um unsere Gemeinschaft zu vertiefen und ihreine immer sichtbarere Form zu geben.« Franziskus ging noch weiter.Er sagte, Gemeinschaft, Versöhnung und sogar Einheit seien möglich.Eben: Der christliche Glaube kennt nicht nur Zeichen, sondern auchWunder.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell