Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Thema Autoschadstoffe

Bielefeld (ots) - Wenn denn der VW-Skandal um sogenannteSchummelsoftware in Diesel-Autos ein Gutes hatte, dann ist es wohl,dass niemand mehr die offiziellen Monddaten der Hersteller inSachen Verbrauch und Schadstoffausstoß für voll nimmt.Nicht mal mehr als Messlatte für Modellvergleiche vor dem Kauf.Denn die Kreativität der Hersteller ist offenbar grenzenlos. Wiesonst kann ein für Euro 6 durchgewunkener Pkw im Praxistest auf 1300Milligramm Stickoxid (NOx) pro Kilometer kommen, wo 80 Milligrammerlaubt sind? Ein Schelm, wer da von Schummelei spricht.Täuschung undLüge heißt das. Oder modern: postfaktisch.Dass ein aktueller Lkw im Vergleich geradezu als Saubermannvorbeizieht, macht den Irrsinn komplett. Warum kann er das? Einfach,weil er es muss: Straßentests zwingen Hersteller hier seit 2013 zuwirksamen Maßnahmen. Anders geht's wohl nicht.Gerade weil die Autoindustrie so wichtig für uns ist, muss sieglaubwürdig und ehrlich agieren: vor dem Gesetz, vor sich selbst undvor den Kunden. Alles andere wird am Ende nur sehr, sehr teuer.