Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Terroranschlag in London

Bielefeld (ots) - Nur acht Minuten nach dem ersten Notruf war diePolizei am Tatort, um die drei Angreifer zu erschießen. So konntebeim Terroranschlag von London vermutlich Schlimmeres verhindertwerden. Aber ein Trost für die Tat mit so vielen Toten und Verletztenist das nicht. Es zeigt dennoch, dass sehr gute Polizeiarbeit wichtigist, auch wenn dadurch Anschläge nicht verhindert werden können. Nachder Fahrt in die Menschenmenge sind die Täter mit Messern auf ihreOpfer losgegangen. Dass sie bei ihrem sinnlosen Blutvergießen mitSprengstoffgürtelattrappen unterwegs waren, macht deren Überwältigungnicht einfacher. Der dritte tödliche Terroranschlag in weniger alsdrei Monaten in Großbritannien ist kein Zufall. Aktuell geht derbritische Geheimdienst von 23000 radikalen Islamisten aus. InDeutschland werden etwa 550 bewacht. Die Zahlen zeigen, dass derSicherheitsapparat erhöht und die Arbeit der Geheimdienste weiterverbessert werden müssen. Premierministerin Theresa May hat eine neueHärte gegen Islamisten angekündigt. Wir werden sehen, was nach derWahl am Donnerstag daraus wird.