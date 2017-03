Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Terror

Bielefeld (ots) - Die Aufrufe des »Islamischen Staates« (IS)werden von den Dschihadisten in Europa gehört. Mit einfachen Mitteln,wie Messern und Fahrzeugen, sollen sie an symbolträchtigen Orten inunseren Hauptstädten möglichst viele Menschen töten. So will esIS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi - und so ist es in Paris, Berlin undLondon geschehen. Was die muslimischen Fanatiker damit bezwecken: Siewollen die ganze Welt in einen Kultur- und Religionskrieg stürzen. Indiesen Konflikt wollen sich freie Gesellschaften wie unsere nichthineinziehen lassen. Doch mit jedem Anschlag und jedem Opfer wird esschwieriger, diesen aufgezwungenen Konflikt zu verweigern. Teile derPolitik sind ja nicht einmal bereit, die negativen Auswüchse desIslams als solche zu erkennen. Im linken Meinungsmainstream ist dieSorge vor starken rechtspopulistischen Parteien größer als die Angstvor islamistischen Attentaten. Das muss sich ändern. Wenn wir mit derallgegenwärtigen Bedrohung in unserem Alltag gleichermaßen wehrhaftund erträglich umgehen wollen, muss es auf so ziemlich allen Ebeneneinen Mentalitätswechsel geben. Zuerst einmal sollten Politiker vonihrer eingeübten Betroffenheit lassen und die Routine überwinden, mitder sie nach Anschlägen die Bevölkerung zu beruhigen versuchen.Außerdem sollte die Politik bei Anschlägen wie denen in Berlin undLondon auch öffentlich - wie es die Briten jetzt getan haben - solange von einem wahrscheinlich islamistischen Hintergrund ausgehen,bis andere Beweise vorliegen. Bei uns ist es noch umgekehrt. Von denMuslimverbänden würde man sich wünschen, dass sie einsehen und sagen:»Ja, islamistische Anschläge haben etwas mit dem Islam zu tun. Undwir müssen uns mit diesen Auswüchsen unseres Glaubens befassen unddazu beitragen, dass solche Attentate weniger werden.« Wenn diebritische Premierministerin Theresa May den Satz »Wir werden uns demTerror nicht beugen!« sagt, dann ist das ist eine Hohlphrase. Heißtdas »Weiter so«? Oder werden Sicherheitsmaßnahmen ausgeweitet? ObParis, Nizza, Berlin, London oder gestern auch noch Antwerpen - dieislamistisch motivierten Täter waren den Behörden bislang immerbekannt, sie standen auf den einschlägigen Listen. Der Staat hatkeine Wahl: Der Umgang mit Gefährdern aus der salafistischen undislamistischen Szene muss sich ändern. Die Rechte dieser Personenmüssen weiter eingeschränkt und dafür die Gesetze so angepasstwerden, dass dies nur die Gefährder trifft. Hier mantrahaft aufRechtsstaat und Grundgesetz zu verweisen, das ist zu abstrakt undreicht nicht aus.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell