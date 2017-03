Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Spielhallen-Urteil

Bielefeld (ots) - Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeitsein, einem süchtigen Menschen auf seinen eigenen Wunsch hin vonseiner Droge - in diesem Fall das Glücksspiel - fernzuhalten. Geht inNRW aber nicht. Zumindest nicht in Spielhallen, in Spielbankenallerdings schon.So unhaltbar die Gesetzeslage anmutet, so unverständlich erscheintder Rechtsstreit vor dem Landgericht Bielefeld. Denn es ist ja nichtso, dass die Espelkamper Gauselmann-Gruppe sich dem Spielerschutzentzieht. Im Gegenteil: Mit der Gesichtserkennung (Face-Check) willsie landesweit ein elektronisches System für Menschen einführen, diesich selbst vom Automatenspiel ausschließen lassen möchten. Dasgeschieht jedoch, anders als in anderen Bundesländern, auffreiwilliger Basis. Deshalb hat der Fachverband Glücksspielsuchtgeklagt. Zudem hält er die Face-Check-Kontrolle für »nichtausgereift«.Das Land muss jetzt für Klarheit sorgen, indem es wie andereBundesländer eine verbindliche Gesetzesregelung für eine Selbstsperrein Spielhallen schafft - zum Schutz aller Spielsüchtigen.Nachbessern, bitte!Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell