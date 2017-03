Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Sozialen Wohnungsbau

Bielefeld (ots) - Der drastische Rückgang von Sozialwohnungen istein Dilemma. Für viele Menschen mit geringem Einkommen wird es immerschwerer, ein bezahlbares Zuhause zu finden. Ein Grund ist, dasszuletzt mehr alte Sozialwohnungen aus der Mietpreisbindungherausgefallen sind, als neue gebaut wurden. Insofern ist der Appellder Landräte in OWL, es müssten mehr preisgünstige Mietwohnungengebaut werden, gerechtfertigt. Doch sind Investoren der richtigeAdressat? Sollen sie die über Jahre seitens der Politikvernachlässigte Wohnungsbaupolitik korrigieren? Zweifel sind hierangebracht. Investoren können schließlich rechnen. Der Verkauf vonEigentumswohnungen verspricht eine bessere Rendite als die Vermietungvon Sozialwohnungen. Hohe Baukosten und teure Grundstücke verstärkenden Effekt. Zudem werden auch ältere Häuser in guter Lage heute meistaufwändig saniert und ebenfalls teuer vermarktet. Nur die Politikkann die notwendige Kehrtwende einleiten. Die Landräte sollten ihrenDraht in die Rathäuser nutzen. Dort müssen Konzepte her, damit dersoziale Wohnungsbau nicht auf der Strecke bleibt.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell