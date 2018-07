Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Sonntagseinkauf

Bielefeld (ots) - Mit dem »Entfesselungsgesetz« wollte die neueLandesregierung die Bürokratie in NRW zurückdrängen. In SachenSonntagseinkauf hat sich Schwarz-Gelb dabei aber gründlichverheddert. Die enge räumliche Bindung des Sonntagseinkaufs an diedazugehörende Traditionsveranstaltung macht es Städten wie Paderbornschier unmöglich, eine flächendeckende Ladenöffnung zu ermöglichen.Das aber wäre im Sinne eines Einzelhandels, der wie in Paderborn einelebendige City und eine starke Peripherie verbindet. DieLandesregierung sollte nun nicht länger lavieren, sondern zugeben,dass das neue Ladenöffnungsgesetz kein Verkaufsschlager ist.Paderborns Bürgermeister hat den Wunsch vieler Kommunen formuliert:Es geht nicht darum, möglichst viele Einkaufssonntage durchzuboxen,sondern Rechtssicherheit für die bestehenden Veranstaltungen zuschaffen. Eine solche Klarstellung wäre nicht nur im Sinne derEinzelhändler, sondern auch ihrer Beschäftigten zu begrüßen.Spätestens bis zum nächsten Libori-Fest sollte dieser Wunsch nun aberauch wirklich erfüllt werden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell