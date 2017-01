Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Segelschulschiff Gorch Fock

Bielefeld (ots) - Die Reparatur des in die Jahre gekommenen,einzigen deutschen Segelschulschiffs soll 35 Millionen Euro kosten.Voraussichtlich kommende Woche wird Verteidigungsministerin Ursulavon der Leyen (CDU) entscheiden, ob sie das Geld freigibt, oder ob eseine andere Lösung gibt. Die könnte auch im Bau eines neuenDreimasters liegen. Ein ersatzloses Abwracken der 59 Jahre altenGorch Fock, die einmal 8,5 Millionen Mark gekostet hatte und derenBild den Zehn-Mark-Schein zierte, darf jedenfalls keine Alternativesein. Dabei geht es nicht um Traditionspflege. Auf keinem Zerstörer,auf keiner Fregatte lässt sich Seemannschaft so erlernen wie aufeinem Segelschiff. Der Respekt vor Wellen und Wind, die im Sturm mitdem Schiff spielen, das Klettern in die zig Meter hohe Takelage, dasMut erfordert, das Setzen, Reffen und Bergen der Segel, das derMannschaft nur gemeinsam gelingt - das sind Erfahrungen, die Menschenprägen. 2017 beträgt der Verteidigungsetat 37 Milliarden Euro. Dasollte genug Geld für eine Reparatur der Gorch Fock vorhanden sein.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell