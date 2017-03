Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Schlecker-Prozess

Bielefeld (ots) - Schon jetzt ist klar: Im Schlecker-Prozess gehtes um eine der aufsehenerregendsten Firmenpleiten der vergangenenJahre. Mehr als 25000 Mitarbeiter in Deutschland verloren durch dieInsolvenz der Drogeriemarktkette 2012 ihren Job. Seitdem sind vieleTränen geflossen, seitdem hat sich aber auch viel Wut angestaut. Wutauf einen Mann, der in Verdacht steht, seine Beschäftigten nicht nur»im Stich« gelassen zu haben, sondern auch mehrere Millionen Euro vordem Zugriff der Gläubiger beiseite geschafft zu haben. DieStaatsanwaltschaft wirft Anton Schlecker in der 270 Seiten starkenAnklageschrift zudem vorsätzlichen Bankrott vor. Bis zu zehn JahreHaft drohen ihm im Falle einer Verurteilung. Noch aber gilt dieUnschuldsvermutung. Dass das Landgericht 26 Termine angesetzt hat,lässt darauf schließen, wie komplex der Sachverhalt ist. Ob nochdieses Jahr ein Urteil fällt, ist fraglich. Wichtiger ist, dass dieGeheimniskrämerei ein Ende hat. Jetzt muss die Wahrheit über diePleite auf den Tisch. Das ist das Mindeste, was TausendeEx-Schlecker-Frauen erwarten dürfen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell