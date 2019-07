Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum SPD-Vorsitz

Bielefeld (ots) - Bis einschließlich 1. September können sichKandidaten für den SPD-Vorsitz bewerben. An diesem Tag werden in zweiOst-Bundesländern neue Landtage gewählt. In Brandenburg könnte sichdie seit 2014 mit den Linken regierende SPD in ein rot-grün-rotesBündnis retten, während in Sachsen ein einstelliges Ergebnis nichtausgeschlossen werden kann. In Thüringen droht acht Wochen später einähnliches Resultat. Den drei Landtagswahlen im Osten wird erheblicherEinfluss auf die Stimmung in der SPD zugetraut. Die Wahl desSpitzenduos könnte - zusätzlich zur geplanten Mitgliederbefragungüber den Ausstieg aus der Bundesregierung - zur Abstimmung überdas Ende der Großen Koalition werden. Die Gegner dieses ungeliebtenBündnisses werden eher mehr als weniger und erwarten von den neuenSPD-Vorsitzenden, Schwarz-Rot zu beenden. Diesen Wunsch verkörpernauch die bisherigen Bewerbungen. Ob ein Co-Vorsitzender StephanWeil, der Niedersachsen mit der CDU regiert, dann der Richtige fürden Posten wäre? Die Frage wird er sich in Hannover wahrscheinlichauch stellen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell