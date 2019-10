Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Rücktritt des Landrates des Kreises Hameln-Pyrmont

Bielefeld (ots) - Politiker und Funktionäre müssen sich inDeutschland viel gefallen lassen. In Zeiten des Internets noch mehrals früher. Tjark Bartels, der Landrat von Hameln-Pyrmont, weiß dasaus eigener Erfahrung. Der SPD-Politiker, dessen Behörde imMissbrauchsfall Lügde nachweislich versagte, wurde über lange Zeitim Netz beschimpft. Jetzt hat der an Burn-Out erkrankte Bartels denSchlussstrich gezogen. Er kündigte seinen Rücktritt an.Ähnliche Erfahrungen mit Hass im Netz haben mittlerweile vielePolitiker und Funktionäre gemacht. In Facebook-Postings, Kommentarenauf Internetseiten oder E-Mails wird der Schmutzkübel ausgeschüttet.Einfach und anonym abgesetzt, zeigt der dumpfe Hass bei denEmpfängern schnell Wirkung - und führt wie bei Tjark Bartels sogar zueiner schweren Erkrankung.Forderungen nach mehr Anstand im Netz reichen nicht aus, um dieHasser zu beeindrucken. Auf die digitale Verrohung muss starkreagiert werden - mit den Mitteln der Justiz. Das Strafgesetzbuchsieht für Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung im härtestenFall sogar Freiheitsstrafen vor. Die Gesetze sind da. Jetzt müssensie angewendet werden.Pressekontakt:Westfalen-BlattCVD Andreas KoleschTelefon: 0521 585-261a_kolesch@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell