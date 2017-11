Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Rohingya-Rückkehr

Bielefeld (ots) - Endlich, möchte man meinen: Die Regierung vonMyanmar erklärt sich nach Monaten des Leugnens bereit,hunderttausende Muslime, die vor massiver Gewalt nach Bangladeschgeflohen sind, zurückzunehmen. Aber erst die Zukunft wird zeigen, wieviel das Angebot wert ist.Denkbar ist überhaupt nur eine freiwillige Rückkehr der Rohingya.Zwar erwarten die Menschen mit Sicherheit keine Welcome-Partys. Dochsie müssen zumindest darauf vertrauen können, dass die Militanten inder buddhistischen Bevölkerung mit der Rückendeckung von MyanmarsPolizisten und Soldaten nicht sofort erneut mit Morden,Vergewaltigungen, Brandanschlägen und Plünderungen beginnen. Nachallem, was passiert ist, zählt ein Wort aus Rangun bei den Rohingyawenig. Mehr Sicherheit würde nur eine internationale Schutztruppebieten. Doch dazu ist Myanmar - bislang jedenfalls - nicht bereit.Bangladesch hat natürlich ein Interesse an der Rückführung. DasLand, dessen Territorium ein Drittel Deutschlands umfasst, aber mehrals 160 Millionen Einwohner ernähren muss, ist durch die Aufnahmeeiner so großen Anzahl von Flüchtlingen überfordert.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell