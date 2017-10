Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Reformationsjubiläum

Bielefeld (ots) - Das Jahr des Reformationsjubiläums hat seinenHöhepunkt erreicht. Trotz tausender Veranstaltungen in den Gemeindenund Besucherströmen an den Luther-Stätten weiß wohl nur jeder Zweitein Deutschland etwas genauer, weshalb an diesem Dienstag arbeitsfreiist. Das kann kaum den Feiernden angekreidet werden. Die habenwirklich alles getan, um Aufmerksamkeit zu erheischen. 2017 war daserste Reformationsjubiläum, das sich einer fortschreitendenKirchenferne stellen musste. Anders als in früheren Jahrhundertenwurde der Kirchenreformator Martin Luther weder als Nationalheld nochals Trumpfkarte religiösen Eiferertums missbraucht. Vielmehr wird die1517 ausgelöste Spaltung der Christenheit ernsthaft undverantwortungsvoll zwischen den Kirchen diskutiert. Die Ökumene, jeneunerfüllte Sehnsucht nach neuer Einheit, bekommt gerade neuen Windunter die Flügel. Dabei ausgeblendet bleiben leider Gottes die Fragennach dem gemeinsamen Abendmahl sowie der Einschätzung Martin Luthersals Abtrünniger. Dennoch hat das Reformationsjahr schon jetzt zurHeilung der Erinnerung beigetragen - ganz so, wie es die EvangelischeKirche in Deutschland und die Katholische Bischofskonferenzverabredet hatten. Mit Blick auf Verletzendes und Trennendes überJahrhunderte soll die Erinnerung von einem Mittel der Abgrenzung zueinem Mittel der Versöhnung umgewandelt werden. Man mag einwenden,die Techniker der Ökumene hätten es schon immer vermocht,wortgewaltige Brücken zu bauen. Leider seien nur die Gläubigen an derBasis auf ihrer jeweils eigenen Seite eines ziemlich breiten Grabensstehen geblieben. Andere bekritteln, der Ruf nach mehr und mehrÖkumene rühre allein aus einer romantischen Vorstellung vonKuscheltheologie, in der sich alle irgendwie lieb haben. Leider gingedabei das Spezifische ihres eigenen Bekenntnisses verloren. Alles dasgalt nicht 2017. Es gab und gibt ein ernsthaftes Bemühen umVerständigung. Weder spielte die noch im Jahr 2000 in Romaufgestellte Behauptung, dass evangelische »Gemeinschaften« nicht»Kirche im eigentlichen Sinne« seien, eine Rolle. Noch wurde dierömisch-katholische Seite dadurch ausgegrenzt, dass allein LuthersKirche - wie 2006 - zur »Kirche der Freiheit« erklärt wurde. Nach derVerständigung auf das Vergangene muss nunmehr geklärt werden, wieweit die eine Seite Lehren der anderen annehmen kann. Es ist eingutes Anliegen, das Gemeinsame zu suchen. Noch besser wäreallerdings, die Unterschiede versöhnt stehen zu lassen. Und auch daswurde 2017 klar: Reformation ist nicht nur ein Ereignis, sondernHaltung. Sie ist Suche nach positiver Veränderung aller Seiten,selbst auf die Gefahr hin, noch etwas Neues zu entdecken.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell