Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Reformationsjubiläum

Bielefeld (ots) - Luthersocken, Lutherkekse und der großeReformator als Playmobilfigur: Die Vermarktung des Jubiläums »500Jahre Reformation« läuft auf Hochtouren. Der Tourismus boomt. AlleinWittenberg erwartet eine Million Besucher. Das Fernsehen bietet gutgemachte Historienspektakel, Chöre und Musicals füllen die Hallen derRepublik. Aber ist das alles? Ja, es hat die Begegnung derEKD-Führung mit dem Papst gegeben. Und daheim, im Land derReformation, leisten die Kirchengemeinden viel. Vorträge,Diskussionen, Kirchenkonzerte, Bibelarbeiten. Die meisten Impulsekommen von unten. Aber selbst von offizieller Seite gibt es Sorge,dass der Kern protestantischer Haltung im Getöse untergeht. ThiesGundlach, Vize im EKD-Kirchenamt, mahnt, das Jubiläum sei keineswegseine reine Kirchenparty, sondern ein gesamtgesellschaftlichbedeutsames Ereignis. Wichtige theologische Wissenschaftler hättensich aus der konstruktiven Diskussion abgemeldet, »weil sie bei derKritik an Details stehengeblieben sind«. Jörg Lauster, Professor fürSystematische Theologie in München, spielt den Ball zurück. Nichteinmal in Kuba, China oder Nordkorea käme man auf die Idee, dieeigene Gründungslegende zehn Jahre zu feiern. In seiner Streitschrift»Der ewige Protest/Reformation als Prinzip« fordert er von der Kirchedie Fortführung des Reformatorischen. Die Kirche gefalle sich imGestus des ständigen politischen Bekenntnisses, beklagt WolfgangSchäuble. Die Religion gerate aus dem Blick und die Politisierung derBotschaft untergrabe die spirituelle Basis, aus der doch ihre Strahl-und Überzeugungskraft erwachse. Auch seine termingerecht vorgelegteStreitschrift für »Protestantismus und Politik« hat noch keineDebatte ausgelöst. Dabei haben mindestens 95 Merksätze darin das Zeugzum Thesenanschlag: Martin Luther King, Desmond Tutu, DietrichBonhoeffer sind laut Schäuble wirklich einflussreich, weil sie aufder Basis des religiösen Bekenntnisses Politik gemacht haben.Tatsächlich: Dem Jubiläumsjahr fehlen noch die großen Debatten. Esgeht weder darum, Luther heilig zu sprechen, noch darum, sich an derfurchtbar unbeweglichen katholischen Seite zu reiben. Aber: Warumdiskutiert niemand die durchaus zulässige Frage nach einer klarerenAbgrenzung vom Islam. Oder: Müssen Religionen einander wirklichverstehen? Reicht es nicht, wenn sie sich gegenseitig respektieren?Und: Ist der Wohlfühlprotestantismus der EKD noch Protestantentum?Grenzt der meist rot-grüne Kirchenkurs Anderswählende politisch aus?Vor allem: Wie weit geht die ewige Toleranz? Wann ist der Wurf mitdem Tintenfass nach dem Teufel fällig? Bis zum Ende des Jahres hatder Protestantismus noch die große Bühne. Das Lutherjahr muss endlichin die Socken kommen.