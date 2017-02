Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Nato-Treffen in Brüssel

Bielefeld (ots) - Die verteidigungspolitische SelbsterkenntnisEuropas ist überall mit Händen zu greifen: mehr Geld für Armeen,größere Eigenverantwortung der Gemeinschaft. Man muss nicht malergänzen, ob von der Nato oder der EU die Rede ist. An beiden Tischenwird heftig über jene neue Ära geredet, die zwar noch eineFührungsrolle der USA kennt, die aber nicht mehr auf allen Gebietengilt.Tatsächlich nehmen die Mitgliedstaaten wieder mehr Finanzmittel indie Hand, um ihre zugrunde gesparten Truppen auf Vordermann zubringen. In der EU probt man gedankliche Spielereien an eine ArtHauptquartier für Einsätze unter dem Sternenbanner. Derrüstungspolitische Aufbruch Europas findet auf allen Ebenen statt -nur dort nicht, wo er angebracht wäre. Wehrtechnische Systeme könnteman harmonisieren, um günstiger zu forschen und einzukaufen.Ob die erhofften Preisnachlässe von bis zu 20 Prozent dabeiherauskommen oder nicht, scheint nicht einmal wichtig zu sein.Entscheidender ist die Planung und Verzahnung derVerteidigungsfähigkeiten. Schließlich würde es reichen, wennDeutschland und Frankreich sich beim Lufttransport zusammentun.Bisher endete der Versuch, Truppen in eine Krisenregion zu verlegen,mit dem Betteln des Nato-Generalsekretärs um Flugzeuge.Der europäische Binnenmarkt existiert im wehrtechnischen Bereichenbislang nur in Bruchstücken, weil die 28 Mitgliedstaaten gerneAufträge an eigene Firmen vergeben. Ein gemeinsamer Einkauf könnteauch bedeuten, dass es zu Schließungen und Jobverlusten kommt. Bisherhat dies die Zusammenarbeit verhindert.Zumindest das darf sich US-Präsident Donald Trump als Erfolg andie Fahnen heften. Zwar ist der Druck aus Washington nicht neu - auchVorgänger Obama hat von den Europäern mehr Selbstverantwortunggefordert. Sie reagieren aber erst jetzt. Spät, aber nicht zu spät.Dabei haben die europäischen Regierungen noch ein hartes Stück Arbeitvor sich. Gemeinsam Panzer einzukaufen, ist leicht. Sie müssen sicheinigen, wenn es um die Frage der Befehlsgewalt, um Standorte vonHauptquartier und Einsatzleitung geht.Eine wichtige Klärung hat dieses Treffen derNato-Verteidigungsminister gebracht: Die Spekulationen um eineAnnäherung Washingtons an Moskau scheinen gebannt zu sein. DieDeutlichkeit, mit der US-Verteidigungsminister James Mattis Russlandwegen der Krim-Annektion angegangen hat, spricht Bände. SolltePräsident Putin darauf gehofft haben, die neue amerikanische Führungwerde ihm Absolution erteilen, täuscht er sich. Die USA stellen sichin eine Reihe mit ihren transatlantischen Partnern gegen den Kreml.Und zwar so lange wie man in Moskau glaubt, dass militärische Gewaltals politisches Mittel akzeptiert wird.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell