Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum NRW-Wahlkampf

Bielefeld (ots) - Schon nach dem Erfolg im Saarland konnte sichdie Kanzlerin ein paar kleine Bosheiten nicht verkneifen. Wenn dasder Schulz-Effekt sei, sagte Merkel hämisch, können wir damit gutumgehen. Den kleinen Sticheleien folgte beim Wahlkampfauftakt dernordrhein-westfälischen CDU in Münster fast schon der Frontalangriff.Die sonst so besonnene und zurückhaltende CDU-Chefin holte zumRundumschlag gegen Rot-Grün, Martin Schulz, Hannelore Kraft und RalfJäger aus. Merkels Offensivgeist mag darin begründet sein, dass ArminLaschet nicht gerade zu den Politikern gehört, der eine Halle zumVibrieren bringen kann. Weil von ihm alleine kein starkes Signal zuerwarten ist, muss Merkel selbst ran, auch wenn sie sich eigentlichfür die Abteilung Attacke nicht wirklich zuständig sieht. Ganz gewisshat Angela Merkel sich die NRW-Regierung vorgeknöpft, weil derenBilanz schlechter nicht sein kann. Allein schon Hannelore Kraftsenger Vertrauter, Ralf Jäger, bietet reichlich Gründe, warum Rot-Grünabtreten müsste. Kein anderer deutscher Innenminister hat einevergleichbare Zahl von Skandalen und Affären zu verantworten wie er.In seine fast siebenjährige Amtszeit fallen die massiven Übergriffeauf Frauen in der Kölner Silvesternacht 2015 und das Versagen im FallAnis Amri. Bis heute hat Jäger sich geweigert, dafür dieVerantwortung zu übernehmen. Bis heute hat ihn Hannelore Kraft nichtaus dem Verkehr gezogen und sich somit selbst angreifbar gemacht.Jäger ist eine der großen Schwachstellen der SPD in NRW. DerInnenminister, der von Amts wegen für Sicherheit sorgen sollte,verunsichert die Menschen. In NRW passieren 38 Prozent derWohnungseinbrüche in Deutschland - bei einem Bevölkerungsanteil von»nur« 22 Prozent. Darüber hinaus reichen die Versäumnisse derKraft-Regierung von einer schlechten Finanzpolitik mit einerNeuverschuldung im Jahr 2017, die höher ist als in allen anderenBundesländern zusammen, bis hin zur fehlenden Wirtschaftsdynamik imeinstmals absolut führenden Industrieland der Bundesrepublik. Einenvorzeigbaren Erfolg hat Rot-Grün nicht. So ist wenig überraschend,dass die SPD bei ihrem Wahlkampfauftakt auf den Schulz-Effekt setzt.Der hat schon im Saarland nicht funktioniert. Erschwerend hinzu kommtfür Rot-Grün, dass die FDP eine Ampelkonstellation ausgeschlossen hatund sich die Grünen aktuell nur bei sechs Prozent befinden. DieKoalition wirkt am Ende. Auch in Umfragen hat sie keine Mehrheitmehr. Da von einer echten Wechselstimmung aber keine Spur ist, riechtes nach einer Großen Koalition - wenngleich in sechs Wochen noch vielpassieren kann.