Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum NPD-Ortsvorsteher im hessischen Altenstadt

Bielefeld (ots) - Als ob CDU, SPD und FDP nicht Probleme genughätten, müssen sie sich jetzt mit einem Politikskandal aus derProvinz herumschlagen. Die einstimmige Wahl des NPD-Politikers StefanJagsch zum Ortsvorsteher sorgt bundesweit für Empörung. ZuRecht, handelt es sich hier doch um eine beispielloseInstinktlosigkeit. Leider kann man den Mitgliedern des Ortsbeiratesim hessischen Altenstadt nicht mal zu Gute halten, dass sie »nurehrenamtlich« Politik machen. Denn für den Umgang mitNPD-Politikern - erst recht dieses Kalibers - muss man wederBerufspolitiker sein noch Politikwissenschaften studiert haben. Hierhätte gesunder Menschenverstand genügt oder - wo dieser fehlt -ein gutes Gedächtnis. Denn erst 2017 hatte dasBundesverfassungsgericht in Karlsruhe der NPDVerfassungsfeindlichkeit bescheinigt. Alle Erklärungsversuche derbeteiligten Kommunalpolitiker machen die Sache nicht besser,sondern nur noch schlimmer. Das Ausmaß an Naivität isterschreckend, die Distanzlosigkeit macht sprachlos. »Wir arbeiten fürdie Bürger, nicht für die Parteien«, sagte beispielsweise NorbertSzielasko von der CDU. Und geradezu peinlich: Er habe NPD-MannJagsch gewählt, da dieser sich mit Computern auskenne, Mailsverschicken könne und sich im Ortsbeirat kollegial und ruhigverhalte. Ali Riza Agdas (SPD) sagte zwar, er sei von der Wahlüberrascht worden und habe einen anderen Kandidaten erwartet. AusMangel an Alternativen habe er dann für Jagsch gestimmt: »Ich kenneihn schon lange und habe nie ein Problem mit ihm gehabt.« Später habeer sich geärgert, denn: »Ich bin seit Jahrzehnten Sozialdemokrat,das passt eigentlich nicht zusammen.« Dem ist nichts hinzuzufügen,auch wenn die Berliner Parteizentralen von CDU, SPD und FDP längstrotieren. An kraftvoller Rhetorik fehlt es dabei nicht. Docherscheint es unwahrscheinlich, dass Jagsch so einfach vom Amt zutrennen ist wie er es offenbar erhalten hat. Zwar verlangteSPD-Generalsekretär Lars Klingbeil vollmundig, die Wahl müsseaufgehoben werden. Doch für eine Anfechtung muss es Wahlfehlergegeben haben, wovon bisher nichts bekannt ist. Auch die Hürdenfür die Abberufung eines Ortsvorstehers sind hoch. Vorerst bleibtalso nur der Zorn auf die eigenen Leute, die man nun natürlich miteinem Parteiausschlussverfahren bestrafen könnte. Das aber istin jedem einzelnen Fall langwierig und müsste so oder so nicht dieSorge von NPD-Mann und Ortsvorsteher Jagsch sein. »CDU, SPD und FDPhaben in der Wetterau ein Extremismus-Problem«, tönt LandessprecherRobert Lambrou ausgerechnet für die AfD. Um dann sogenüsslich wie scheinheilig hinzuzufügen: »Im Gegensatz zur CDU, SPDund FDP hat die AfD in Hessen noch nie NPD-Politiker zuOrtsvorstehern gewählt und wird so etwas Extremes auch in Zukunftnicht tun.«