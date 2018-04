Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Musikpreis »Echo«

Bielefeld (ots) - Es hat Zeiten gegeben, wenn da einer so tolleMucke machte, dass alle Leute in den Laden rannten und die tolleScheibe kauften, dann schickten die Plattenfirmen dem Musiker eineGoldene Schallplatte. Und wenn der Reporter aufkreuzte, um eineHomestory zu machen, dann sagte der Musiker im Brustton der eigenenWichtigkeit so was wie: meine Villa, meine Yacht, meineSchallplatten. 1992 fanden die Plattenfirmen dieses Prozedere so öde,dass sie die »Echo«-Gala erfanden, und seither gibt es im deutschenUnterhaltungsfernsehen jedes Jahr eine weitere Totgeburt. Eineidiotische Idee: Da werden nicht Künstler für tolle Mucke bepreist,sondern für viele verkaufte Scheiben - man feiert nicht die Kunst,sondern das firmeninterne Marketing. Wer will das wissen? Richtig:niemand. Also wird, wenn's irgend geht, ein Skandälchen eingebaut.2013 lud man die Ultrarechtsrocker von »Freiwild« ein, und als alleWelt Zeter und Mordio schrie, lud man die Band wieder aus. 2014 ludman sie wieder ein, aber da wollte »Freiwild« nicht. 2016 gab's danndoch den »Echo« - aufgeregte Schlagzeilen inklusive. 2017 war XavierNaidoo an der Reihe: »Echo« für gereimte Dummheiten über den(jüdischen) »Baron Totschild«. So bleibt man im Gespräch. Deswegenwäre es naiv zu glauben, die Nominierung von Kollegah und Farid Bangsei ein Versehen. Florian Drücke, Chef des BundesverbandesMusikindustrie (BVMI), ist auch ganz sicher nicht »bestürzt«. Dasmuss er zwar sagen, das gehört zum Betroffenheitsritual, aber wenngerade keiner guckt, freut sich der Mann wie Bolle. Besonders überdie gestiegenen Zuschauerzahlen, eine halbe Million mehr als 2017. Soweit, so vorhersehbar. Wer was auf sich hält, zeigt jetzt mit demFinger auf die beiden »Ekelrapper«, wie sie derARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber nennt. Worüber niemandspricht - auch nicht »Tote Hosen«-Frontmann Campino -, ist derUmstand, dass Songs, in denen man aufgefordert wird, »mache malwieder 'nen Holocaust, komm an mit dem Molotow«, offenbar vonMillionen im Lande gekauft werden - andernfalls gäbe es den »Echo« jagar nicht. Diese Millionen im Lande, die Geschmackloses über KZ-Opfergoutieren, werden gar nicht erwähnt - auch nicht von Campino, der beider Gala zwar hyperventilierte, aber weiterhin seine Kirmesmusikverkaufen will, weswegen er sich Kritik an den Hörern, nein: Käufernda draußen gar nicht leisten kann. Dräut ein moralisches Problem,gründet der Deutsche sofort einen Ethikrat. So auch hier. Der Rataber konnte gar keinen Skandal erkennen. Wie auch? Schließlich gehtes beim »Echo« ums Geschäft. Und wenn Ökonomen wie die vom BVMI ihrestumpfe Kommerzvergoldung betreiben, haben Anstand, Sitte und MoralSendepause. Nächstes Jahr wieder.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell