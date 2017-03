Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Milchmarkt

Bielefeld (ots) - Das Wehklagen der Milchbauern war groß im Sommer2016. Für einen melkfrischen Liter zahlten die Molkereikonzerneeinige Monate nach dem Aus der Milchquote weniger als 20 Cent. Fastdas Doppelte gilt als nötig, um ordentlich wirtschaften zu können.Die Politik legte millionenschwere Hilfsprogramme auf - trotzdemgaben etliche, vor allem kleinere Betriebe auf. Für die, diedurchgehalten haben, sieht die Welt wieder besser aus. Milch bringtmehr als 30 Cent ein - wobei in vielen anderen Ländern mehr gezahltwird. Der Marktmacht von Großmolkereien und Handel sahen sich diedeutschen Milchbauern lange wehrlos ausgesetzt. Und ausgerechnet derBranchenriese zahlte nur unterdurchschnittlich. Dafür bekommt dasDeutsche Milchkontor (DMK) nun die Quittung. Die Bauern haben denSpieß umgedreht. Sie setzten das DMK mit Kündigungen in bislangungekannter Dimension unter Druck. Der Widerstand auf so breiterBasis zeigt Wirkung. Der Konzern bewegt sich - auch in Richtungseiner Lieferanten, die ja in aller Regel Eigentümer derGenossenschaft sind. Das ist ein bemerkenswerter Schritt.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell