Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Merkel-Besuch in Algerien

Bielefeld (ots) - Angela Merkels Tagestrip nach Algier hatte vieleGründe - nur einen nicht: algerischen Schülerinnen beim Unterricht inPhysik und Deutsch zuzuschauen. Die Botschaft war klar. Seht her,kluge junge Frauen unter Kopftüchern lernen für ein weltoffenes Landauf dem Sprung in die Moderne. Tatsächlich aber ging es um eineBegegnung mit dem schwerkranken und seit langem nicht mehr gesehenenDauerpräsidenten Abdelaziz Bouteflika (81). Es heißt, er sei an denRollstuhl gefesselt und kaum des Sprechens fähig. Ohne überzeugendeZusicherung des - je nach politischer Haltung des Betrachters -greisen oder weisen Herrschers alten Schlags wird der größteFlächenstaat Nordafrikas am Freitag im Bundesrat nicht als sicheresHerkunftsland durchgehen. Ohne Bouteflika kann es beim nächsteneuropäischen Flucht- und Migrationsgipfel keine Lösung geben. Dieeuropäischen Staatschefs werden Merkel bohrende Fragen stellen, wasdas Wort des algerischen Übervaters wert ist. Hält er die Zügel nochin der Hand, oder ist der angebliche Stabilitätsanker mehr denn jeMarionette der Militärs? Algerien ist nach einem Putsch und zehnJahren Bürgerkrieg unter dem 1999 mit Wahlbetrug ins Amt gemogeltenBouteflika zur Ruhe gekommen - allerdings um den Preis fortwährenderUnterdrückung. Das totalitäre Regime und sein allgegenwärtigerGeheimdienst halten die Fassade aufrecht. Dahinter geschieht kaumetwas ohne Verstrickungen der Offiziellen mit mafiösen Strukturen.Aus den Weiten der algerischen Sahara stammt das Wort von denGangster-Dschihadis. Gemeint sind bewaffnete Milizen, die sich einpolitisches Label verpassen, vor allem aber auf Profit aus sind.Menschenschleusungen, Drogenhandel und Waffenverkäufe aus altenlibyschen Beständen an Tuaregs und Islamisten in Mali - es gibtnichts, was Kenner der Szene nicht dem Milieu aus käuflichenMilitärs, korrupten Beamten und organisierter Kriminalität zutrauen.Mehr noch: Der einzige ganz große Terroranschlag 2013 auf ein Gasfeldbei Amenas wird bis heute in der Literatur nicht unbedingt Al-Kaidazugerechnet. Er wird von vielen als mögliche Inszenierung desSicherheitsapparates eingeschätzt, um die Daumenschrauben im Innernnoch stärker anziehen zu können. Angesichts des unlösbarenMigrationsproblems zählt in Berlin und Brüssel allerdings nur eines:Bouteflika ist schlau genug, es sich nicht mit den Nachbarn im Nordenzu verderben. Seine Mittelmeerküste diente schon einmal alsAusgangspunkt für Fluchtrouten nach Südfrankreich und auf dieBalearen. Dann war plötzlich Pause. Inzwischen steigt die Zahl derÜberfahrten wieder. Höchste Zeit also für Merkel, einem der finsterenTürsteher Europas ihre Aufwartung zu machen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell