Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Medikamentenversandhandel

Bielefeld (ots) - Für einen Patienten, der über Jahre immergleiche Medikamente einnehmen muss, hat der Versandhandel mit seinenRabatten einen schönen Vorteil: nur 2,50 Euro statt 5 Euro fürsbekannte Tablettenrezept, das lohnt sich schon. Beratung über dasGespräch in der Hausarztpraxis hinaus? Braucht dieser Patiententypnicht. Aus einer solchen Perspektive ist das geplanteVersandhandelsverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel reineKlientelpolitik zugunsten der Apotheker. Doch GesundheitsministerHermann Gröhe (CDU) hat eher nicht dieses Szenario im Blick. Erargumentiert mit dem Bedarf persönlicher Beratung, womöglich nachts.Auch die Sorge um den Bestand der Apotheke in der Nähe spielt eineRolle, weil daran die Jobs der Angestellten hängen. Mehr Geld fürNachtdienste und Beratung könnte in der Tat einen Ausgleich schaffen,wenn man wie die SPD den Versand (und die Rabatte derOnline-Konkurrenz) erhalten will. Daran haben wiederum dieKrankenkassen ein Interesse. Das ist so vertrackt, dass eine Einigungim Wahlkampf eine echte Leistung wäre.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell